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Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'ye geri mi döndü? Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'ye mi geliyor?

Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'ye geri mi döndü? Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'ye mi geliyor?
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Ferdi Kadıoğlu'nun adı yeniden Fenerbahçe ile anılmaya başladı. Sarı-lacivertli takımın taraftarları, başarılı futbolcunun transfer gündemindeki son durumunu yakından takip ederken “Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'ye geri mi döndü?” ve “Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'ye mi geliyor?” sorularına yanıt arıyor. Peki, Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'ye geri mi döndü? Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'ye mi geliyor?

Fenerbahçe'de transfer döneminin dikkat çeken başlıklarından biri Ferdi Kadıoğlu oldu. Sarı-lacivertli formayla sergilediği performansla taraftarların hafızasında önemli bir yer edinen milli futbolcunun yeniden Fenerbahçe'ye dönüp dönmeyeceği merak konusu. Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'ye geri mi döndü, transfer gerçekleşecek mi? İşte merak edilenler...

FERDİ KADIOĞLU FENERBAHÇE'YE GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Ferdi Kadıoğlu için Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler'den açıklama geldi. Hürzeler, "Ferdi ile neye sahip olduğumuzu hepimiz biliyoruz, Ferdi de Brighton ile neye sahip olduğunu biliyor. Bu yüzden oldukça rahatım" diyerek milli futbolcunun takımda kalmasını beklediğinin sinyalini verdi.

FERDİ KADIOĞLU İÇİN TRANSFER AÇIKLAMASI

Basın toplantısında Hürzeler'e Ferdi Kadıoğlu'nun transfer iddiaları da soruldu. Başarılı oyuncuların başka kulüplerin ilgisini çekmesinin normal olduğunu söyleyen Hürzeler, Ferdi konusunda rahat olduklarını belirtti.

"FERDİ DE BRIGHTON İLE NEYE SAHİP OLDUĞUNU BİLİYOR"

Hürzeler, milli futbolcuyla ilgili, "Önümüzdeki günlerde oyuncularımız hakkında pek çok söylenti çıkacağını düşünüyorum. Bir kulüp olarak başarılı olduğunuzda, ki Brighton iyi oyuncular transfer etmesiyle ve dünyadaki en iyi transfer sistemlerinden birine sahip olmasıyla bilinir, oyuncuların başarısı ve elde ettiği sonuçlarla birleşince ilgi çekmeniz normal. Bu yüzden son derece rahatım. Ferdi ile neye sahip olduğumuzu hepimiz biliyoruz, Ferdi de Brighton ile neye sahip olduğunu biliyor. Bu yüzden oldukça rahatım." ifadelerini kullandı. Hürzeler'in sözleriyle birlikte Brighton cephesi, Ferdi Kadıoğlu hakkındaki transfer söylentilerine ilişkin tutumunu ortaya koydu.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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