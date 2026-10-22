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Fenomen Manuel Otto canlı yayında intihar mı etti? Manuel kimdir, kaç yaşında, nereli?

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Fenomen Manuel Otto canlı yayında intihar mı etti? Manuel kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Stick Run oyununun kurucusu ve sosyal medya fenomeni Manuel Otto’nun 30 yaşında hayatını kaybetmesi gündem oldu. Almanya’da yaşayan Otto’nun Twitch’teki canlı yayını sırasında kendini ateşe verdiği bildirildi. Olayın ardından “Manuel Otto intihar mı etti?”, “Manuel Otto kimdir, kaç yaşında, nereli?” soruları araştırılmaya başlandı.

Dünyanın farklı ülkelerinden milyonlarca oyuncuya ulaşan Stick Run’ın geliştiricisi Manuel Otto’dan gelen ölüm haberi, oyun dünyasında yankı uyandırdı. Henüz 14 yaşındayken geliştirdiği oyunla tanınan Otto’nun Twitch canlı yayınında yaşanan olay sonrası hayatını kaybettiği doğrulandı. Peki, Manuel Otto intihar mı etti, kaç yaşındaydı ve nereliydi? İşte fenomenin hayatı ve ölümüne ilişkin merak edilenler. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

FENOMEN MANUEL OTTO CANLI YAYINDA KENDİNİ ATEŞE VERDİ: 30 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Çevrim içi oyun Stick Run’ın kurucusu ve sosyal medya fenomeni Manuel Otto, 30 yaşında hayatını kaybetti. Almanya’da yaşayan Otto’nun Twitch üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayın sırasında kendini ateşe verdiği bildirildi. Olayın ardından Stick Run ekibinden açıklama gelirken, genç fenomenin ölüm haberi oyun dünyasında gündem oldu.

MANUEL OTTO’NUN ÖLÜMÜ DOĞRULANDI

Stick Run ekibi, Manuel Otto’nun yer aldığı canlı yayından haberdar olduklarını belirterek ilk açıklamasında olayın intihar olabileceğini ifade etti. Ekip, daha sonra Otto’nun hayatını kaybettiğini doğruladı ve olayla ilgili doğrulanmamış bilgilerin yayılmaması çağrısında bulundu. Twitch’teki canlı yayın ve kaydının platformdan kaldırıldığı da bildirildi.

STICK RUN’I 14 YAŞINDA GELİŞTİRMİŞTİ

Manuel Otto, çevrim içi oyun Stick Run’ı henüz 14 yaşındayken geliştirdi. Zaman içinde dünya genelinde milyonlarca oyuncuya ulaşan oyun, Otto’nun tanınmasını sağladı. Genç yaşta geliştirdiği projeyle oyun dünyasında adını duyuran Otto’nun 30 yaşında hayatını kaybetmesi, sevenlerini ve oyun topluluğunu üzdü.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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