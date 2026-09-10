Fenerbahçe yeni teknik direktörü kim olacak SON DAKİKA?

Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğu için sıcak gelişmeler yaşanıyor. "Fenerbahçe yeni teknik direktörü kim olacak?" ve " Fenerbahçe'nin yeni hocası kim?" soruları gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alırken, taraftarlar yapılacak resmi açıklamayı bekliyor.

FENERBAHÇE YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK? SON DAKİKA GELİŞMESİ

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifa etmesinin ardından gözler yeni teknik direktörün kim olacağına çevrildi. Sarı-lacivertli taraftarlar, "Fenerbahçe yeni teknik direktörü kim olacak?" sorusunun yanıtını araştırırken, kulüpten henüz yeni teknik direktör konusunda resmi bir açıklama gelmedi.

İSMAİL KARTAL İSTİFA ETTİ

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal görevinden istifa etti. Kartal'ın ayrılık kararının ardından sarı-lacivertli takımda teknik direktörlük koltuğunun yeni sahibi merak konusu oldu.

İstifa haberinin gündeme gelmesiyle birlikte Fenerbahçe taraftarları yeni teknik direktör adaylarını araştırmaya başladı.

FENERBAHÇE YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

İsmail Kartal'ın görevden ayrılmasının ardından en çok merak edilen konu Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün kim olacağı oldu. Yönetimin bu süreçte hangi teknik adamla anlaşacağı futbol kamuoyunun gündeminde yer alıyor.

Ancak şu ana kadar Fenerbahçe Kulübü tarafından yeni teknik direktörün kim olacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü konusunda henüz resmi bir duyuru bulunmuyor. Sosyal medyada ve çeşitli platformlarda farklı teknik direktör isimleri gündeme gelse de bu isimlerle ilgili resmi bir anlaşma açıklanmış değil.

Bu nedenle Fenerbahçe'nin yeni hocasının kim olacağı sorusu şimdilik yanıtını bekliyor.

TARAFTARLAR YENİ HOCAYI BEKLİYOR

İsmail Kartal'ın istifasının ardından Fenerbahçe taraftarının gözü yönetimden gelecek açıklamaya çevrildi. Sarı-lacivertli camiada yeni teknik direktörün belirlenmesi için yaşanacak gelişmeler yakından takip ediliyor.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörüyle ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar haberimizde yer alacak.

DETAYLAR GELİYOR...

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifasının ardından yeni teknik direktör arayışına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Sarı-lacivertli kulübün yapacağı resmi açıklama sonrası yeni teknik direktör konusunda tüm detaylar netleşecek.