Fenerbahçe Stuttgart ile maç yaptı mı, Fenerbahçe Stuttgart'ı yendi mi? Fenerbahçe Stuttgart maçları ve sonuçları

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Fenerbahçe ile Stuttgart, 2025-26 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan karşılaşmadan sarı-lacivertliler galibiyetle ayrıldı. İşte Fenerbahçe ile Stuttgart arasındaki maça dair ayrıntılar.

FENERBAHÇE STUTTGART İLE MAÇ YAPTI MI?

Evet, Fenerbahçe ile Stuttgart daha önce karşılaştı. İki takım, 2025-26 sezonunda UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 3. haftasında karşı karşıya geldi. Karşılaşma, 23 Ekim 2025'te İstanbul'daki Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu'nda oynandı.

FENERBAHÇE STUTTGART'I YENDİ Mİ?

Evet, Fenerbahçe Stuttgart'ı yendi. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde Alman ekibini sahasında 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe, bu galibiyetle Avrupa Ligi'nde üst üste ikinci zaferini elde etti.

FENERBAHÇE STUTTGART MAÇINDA GOLÜ KİM ATTI?

Fenerbahçe'nin galibiyet golünü Kerem Aktürkoğlu attı. Kerem, 34. dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirerek takımına 3 puanı getiren golü kaydetti.

FENERBAHÇE STUTTGART MAÇLARI VE SONUÇLARI

Fenerbahçe ile Stuttgart arasında oynanan resmi maç ve sonucu şöyle:

23 Ekim 2025, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta: Fenerbahçe 1-0 Stuttgart.

GALATASARAY STUTTGART MAÇI NE ZAMAN?

Stuttgart, bu kez Türkiye'de Galatasaray'a konuk olacak. Galatasaray ile Stuttgart arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçı, bu akşam saat 20.45'te RAMS Park'ta oynanacak. Mücadele, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'NİN BİR SONRAKİ AVRUPA MAÇI

Fenerbahçe ise UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında yarın akşam İngiliz devi Liverpool'u ağırlayacak. Fenerbahçe Liverpool maçı, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 20.45'te Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu'nda oynanacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.