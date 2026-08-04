Fenerbahçe Sturm Graz maçı ne zaman, yarın mı, saat kaçta? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi eleme maçı hangi kanalda?

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe, 3. eleme turu ilk maçında Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de oynanacak mücadele öncesinde taraftarların en çok araştırdığı konular arasında maçın tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgileri yer alıyor. İşte Fenerbahçe Sturm Graz maçı ne zaman saat kaçta? ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi eleme maçı hangi kanalda? sorularının resmi açıklamalar doğrultusundaki yanıtları…

FENERBAHÇE STURM GRAZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Uefa Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'yi eleyerek bir üst tura yükselen Fenerbahçe, 3. eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz ile eşleşti. İki maç üzerinden oynanacak turun ilk karşılaşması İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe ile Sturm Graz arasında oynanacak ilk maçın programı şu şekilde açıklandı:

Tarih: 5 Ağustos 2026 Çarşamba

Saat: 21.00

Stadyum: Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi

Karşılaşmanın tarih, saat ve stat bilgileri Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Sarı-lacivertli ekip, taraftarı önünde oynayacağı ilk mücadelede avantajlı bir skor elde etmeyi hedefleyecek.

İki ayaklı eleme sisteminde oynanacak eşleşmenin ilk karşılaşması Kadıköy'de yapılacak olurken, rövanş mücadelesi ise daha sonra Avusturya'da oynanacak.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEME MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Sturm Graz arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk karşılaşmasının yayın bilgileri de netleşti.

Resmi açıklamaya göre mücadele:

Yayıncı kanal: tv100

Yayın şekli: Canlı

Yayın durumu: Şifresiz

Buna göre futbolseverler, 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 21.00'de başlayacak Fenerbahçe-Sturm Graz karşılaşmasını tv100 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak takip edebilecek.

Maçın yayın bilgisi de Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından duyurulurken, karşılaşmanın televizyon üzerinden şifresiz yayınlanacağı bildirildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunun ilk ayağında oynanacak Fenerbahçe-Sturm Graz mücadelesi, 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 21.00'de Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde başlayacak. Karşılaşma tv100 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.