Fenerbahçe Slavia Prag maçı hakemi kim, maçı kim yönetiyor?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe ile Slavia Prag arasındaki kritik mücadeleye kilitlenen futbolseverler, müsabakanın yayın saati, yayınlanacağı kanal ve karşılaşmayı yönetecek hakem kadrosunu yoğun bir şekilde araştırıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki bu önemli karşılaşmanın tüm detayları sporseverlerin ana gündem maddeleri arasında yer alıyor.
Fenerbahçe Slavia Prag maçı hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak ve maçı kim yönetecek soruları, dev maçı canlı izlemek isteyen taraftarlar tarafından en çok yanıtı aranan konuların başında geliyor. İşte müsabakanın yayın bilgileri, tarihi, saati, hakemi ve maça dair tüm merak edilen ayrıntılar.
FENERBAHÇE VS SLAVİA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
Fenerbahçe ile Slavia Prag arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi, 20 Ekim 2026 Salı günü Türkiye saati ile 19.45'te İstanbul'da bulunan Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyicilerle buluşacak.
FENERBAHÇE SLAVİA PRAG MAÇINI HANGİ HAKEM YÖNETİYOR?
Karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Ricardo de Burgos düdük çalacak. Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ile Ivan Masso Granado üstlenirken, müsabakanın dördüncü hakemi ise Adrian Cordero olacak.
FENERBAHÇE SLAVİA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı izleyebileceğiniz platform detayları şu şekildedir:
TRT 1 yayın bilgileri: Digiturk 23. kanal, D-Smart 26. kanal, Kablo TV 22. kanal, Tivibu 22. kanal, Turkcell TV+ 21. kanal ve Fil Box 20. kanal üzerinden izlenebilir.
FENERBAHÇE SLOVAN BRATISLAVA MAÇI TEK MAÇ MI RÖVANŞI VAR MI YOK MU?
UEFA'nın güncel turnuva statüsü gereği lig aşamasında oynanan müsabakalar tek maç üzerinden oynanmaktadır ve bu aşamada rövanş karşılaşması bulunmamaktadır. Her takım kura çekiminde belirlenen rakipleriyle tek maç formatında karşı karşıya gelmektedir.
Ancak söz konusu eşleşme eleme turları veya çift maçlı eleme aşamalarından birinde gerçekleşiyorsa müsabakalar iç saha ve deplasman olmak üzere iki maç (rövanşlı) üzerinden oynanmaktadır. İki maçın sonunda toplam skorda üstünlük sağlayan taraf bir üst tura yükselmektedir.