Fenerbahçe Slavia Prag 11’leri! Fenerbahçe Slavia Prag maç kadrosunde kimler var, eskikler kim?

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Fenerbahçe – Slavia Prag maçının ilk 11’leri henüz açıklanmadı. İki takımın sahaya süreceği kadrolar, UEFA kuralları gereği maç saatinden kısa bir süre önce resmi olarak duyurulacak. İşte Fenerbahçe – Slavia Prag maçı öncesinde kadrolar ve karşılaşmaya dair bilinenler.

SLAVİA PRAG’DA EKSİKLER KİMLER?

Çek ekibi Slavia Prag cephesinde de İstanbul deplasmanı öncesinde eksik oyuncularla ilgili resmi bir bilgi paylaşılmadı. Konuk takımın sahaya hangi kadroyla çıkacağı, Fenerbahçe’nin kadrosuyla birlikte maç öncesinde açıklanacak.

FENERBAHÇE SLAVİA PRAG MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karşılaşma bugün, 20 Ekim 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 19.45’te başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak, Azerbaycan’da ise CBC Sport kanalından izlenebilecek. Maçı internetten takip etmek isteyenler TRT 1 canlı yayınına tabii platformu üzerinden ulaşabilecek.

TRT 1 KAÇINCI KANALDA?

TRT 1’i Digiturk’te 23, D-Smart’ta 26, Kablo TV ve Tivibu’da 22, Turkcell TV+’ta 21, Fil Box’ta ise 20 numaralı kanaldan izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE SLAVİA PRAG MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, İstanbul’daki Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak. Fenerbahçe, taraftarı önünde alacağı bir galibiyetle Şampiyonlar Ligi lig aşamasında üst sıralara tutunmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE SLAVİA PRAG İLK 11’LER AÇIKLANDI MI?

Fenerbahçe'nin Slavia Prag’ın ilk 11’i açıklandı: