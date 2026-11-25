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Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk karşısında 17. dakikada Vedat Muriqi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ancak sarı-lacivertlilerin sevinci kısa sürdü. VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu yeniden inceleyen hakem, Muriqi'nin golden önce faul yaptığına karar vererek golü geçersiz saydı. Tartışmalı karar, sarı-lacivertli taraftarların büyük tepkisine neden oldu.

17. DAKİKADA GELEN GOL GEÇERSİZ SAYILDI

Karşılaşmaya istekli başlayan Fenerbahçe, 17. dakikada aradığı golü buldu. Ceza sahası içinde topla buluşan Vedat Muriqi, meşin yuvarlağı Shakhtar Donetsk ağlarına gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Golün ardından sarı-lacivertli oyuncular ve tribünlerdeki taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

VAR DEVREYE GİRDİ

Gol sonrası VAR'dan gelen uyarıyla pozisyon yeniden incelendi. İncelemenin ardından hakem, Muriqi'nin golden önce rakibine kural dışı müdahalede bulunduğuna karar verdi. Bu kararla birlikte Fenerbahçe'nin golü iptal edildi ve skor yeniden eşitlendi.

TARAFTARDAN KARARA BÜYÜK TEPKİ

Golün VAR incelemesinin ardından geçersiz sayılması, Fenerbahçe taraftarlarının tepkisine neden oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, verilen kararın tartışmalı olduğunu savundu.

İŞTE O ANLAR

(Fotoğraflar: TRT 1)

ARDA TURAN İLE EMRE BELÖZOĞLU KARŞI KARŞIYA

Chelsea'nin stadı Stamford Bridge'de oynanan karşılaşma, iki eski milli futbolcuyu teknik direktör olarak karşı karşıya getirdi. Ukrayna'daki savaş nedeniyle kendi stadında oynayamayan Shakhtar Donetsk, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki iç saha maçlarını Londra'da oynuyor. Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe arasındaki mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.