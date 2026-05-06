FENERBAHÇE SEÇİM ADAY LİSTESİ: Fenerbahçe başkan adayları kimler, seçime kimler girecek? Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman?

Sarı-lacivertli camiada hareketli günler yaşanıyor. Fenerbahçe Spor Kulübü, alınan olağanüstü seçimli genel kurul kararıyla birlikte yeni bir dönemin eşiğine gelirken, başkan adayları ve seçim sürecine dair gelişmeler taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. Kulüp yönetimi tarafından duyurulan bu kritik karar, hem mevcut yönetim yapısını hem de kulübün geleceğini doğrudan etkileyecek. Peki, Fenerbahçe başkan adayları kimler, seçime kimler girecek? Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Detaylar...

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Olağanüstü seçim kararı sonrası Fenerbahçe’de başkanlık yarışına katılan isimler netleşmeye başladı. Şu ana kadar adaylığını açıklayan isimler şu şekilde:

Aziz Yıldırım

Barış Göktürk

Hakan Safi

Başkan adayları arasında özellikle Aziz Yıldırım’ın geri dönüşü, seçim sürecine damga vuran en önemli gelişmelerden biri olarak öne çıkıyor. Daha önce uzun yıllar kulüp başkanlığı yapan Yıldırım’ın yeniden aday olması, camiada geniş yankı uyandırdı.

Barış Göktürk ise adaylığını açıklayan ilk isim olarak dikkat çekti. Teknik direktör seçimi konusunda “hibrit model” önerisi sunan Göktürk, yerli ve yabancı teknik ekiplerin birlikte çalışabileceği bir sistemin daha sağlıklı olacağını vurguladı.

Hakan Safi de yaptığı açıklamayla yarışa katıldığını duyurdu. Safi, “Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı’na şartsız ve koşulsuz adaylığımı resmi olarak sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum.” ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurulun tarihi resmen açıklandı. Buna göre başkanlık seçimi:

6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AZİZ YILDIRIM ADAY MI?

Eski başkan Aziz Yıldırım, olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde aday olduğunu resmen açıkladı. Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Benim her zaman olduğu gibi zor zamanlarda yoldaşım olan Fenerbahçelilere karşı vicdani bir sorumluluğum var. Çok sevdiğim Fenerbahçe’min geleceğinden endişe etmem nedeniyle, sizlerden gelen çağrıya kulak vererek, şu ana kadar ortaya çıkan başkan adaylarına ve bundan sonra ortaya çıkması muhtemel adaylara bir çağrı yaparak şunları söylemek isterim, Fenerbahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstereceğimiz destansı 120. yıl için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı’na adayım. Sayın Barış Göktürk ve Sayın Hakan Safi başta olmak üzere, adaylığı söz konusu olan tüm adaylara, benimle beraber olmayı teklif ediyorum. Fenerbahçe camiası bu kaos ortamından ancak birlik ve beraberliği güçlendirerek çıkabilir. Fenerbahçe’de tecrübe ve gençlik birlikte hareket ederse, kimse Fenerbahçe’nin önünde duramaz. Gelin bir olalım, beraber olalım ve Fenerbahçemizi hep birlikte güzel yarınlara taşıyalım."

Yıldırım’ın bu açıklaması yalnızca adaylığını duyurmakla kalmadı, aynı zamanda diğer adaylara “birleşme” çağrısı yapmasıyla da dikkat çekti. Bu çağrı, seçim sürecinin sadece bir yarış değil, aynı zamanda bir birlik mesajı taşıyabileceği yönünde yorumlandı.