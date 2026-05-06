Kız öğrenciyi okul bahçesinde darp ettiler: Kafasını defalarca yere vurdu, "yoruldum" deyip dinlendi

Akran zorbalığı her geçen gün daha tehlikeli boyutlara ulaşırken, Samsun’dan gelen görüntüler infial yarattı. Çarşamba ilçesinde 17 yaşındaki kız öğrenci, akranları tarafından okul bahçesinde tekme, yumruk ve tokatlarla darbedildi. Görüntülerde saldırgan öğrencinin, kız çocuğunun başını defalarca yere vurduğu, "yoruldum" deyip bir süre dinlendiği de dikkat çekti.

  • Samsun'un Çarşamba ilçesindeki Cemil Meriç Ortaokulu'nda 17 yaşındaki kız öğrenci akranları tarafından darp edildi.
  • Saldırgan öğrenci, kız öğrencinin kafasını defalarca yere vurdu ve 'Yoruldum' diyerek şiddete ara verdi.
  • Olayla ilgili 2 kişi hakkında gözaltı işlemi başlatıldı ve 2 kişinin savcılıkta hazır edilmesi istendi.

Son yıllarda özellikle gençler arasında artan akran zorbalığı, hem fiziksel hem psikolojik şiddet olaylarıyla gündem olmaya devam ediyor. Sosyal medya üzerinden yayılan görüntüler ise yaşanan şiddetin boyutunu gözler önüne seriyor.

17 YAŞINDAKİ KIZ ÖĞRENCİYE FECİ DAYAK

Samsun’un Çarşamba ilçesinde bulunan Cemil Meriç Ortaokulu’nda yaşanan olayda, 17 yaşındaki kız öğrenci akranları tarafından darbedildi. Görüntülerde saldırgan öğrencinin genç kızı saçlarından sürüklediği, art arda yumruk ve tokatlar savurduğu görüldü.

KAFASINI DEFALARCA YERE VURDU

Şiddetin dozunun giderek arttığı anlarda saldırgan kız öğrencinin, darbettiği kızın kafasını yere vurduğu anlar kameraya yansıdı. O sırada görüntü kaydı alan başka bir öğrencinin “Kafası tak etti” dediği duyuldu.

“YÜZÜNE TEKME AT” DİYEREK YÖNLENDİRDİLER

Kayıtlarda olay yerindeki bazı öğrencilerin saldırıyı engellemek yerine yönlendirdiği görüldü. Bir kişinin saldırgana “Yüzüne tekme at” diye bağırdığı, küfürlerin havada uçuştuğu anlar sosyal medyada büyük tepki topladı.

“YORULDUM” DİYEREK ŞİDDETE ARA VERDİ

Görüntülerde saldırgan öğrencinin bir süre sonra “Yoruldum” diyerek kısa süre beklediği, ardından yeniden şiddete devam ettiği görüldü. Sosyal medyada yayılan görüntüler kısa sürede gündem olurken, çok sayıda kullanıcı olaya tepki gösterdi.

2 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Olayın ardından 2 kişi hakkında gözaltı işlemi başlatıldığı öğrenildi. Ayrıca 2 kişinin de savcılıkta hazır edilmesinin istendiği belirtildi.

