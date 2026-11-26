Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon şimdiye kadar yaklaşık 24,22 milyon euro gelir hak etti. 25 Kasım 2026 akşamı Shakhtar Donetsk'i Vedat Muriqi'nin 56. dakikada attığı golle 1-0 yenen sarı-lacivertliler, lig aşamasında her galibiyete ödenen 2,1 milyon euroyu da hesabına ekledi. Toplam, katılım payı ile maç primlerinden oluşuyor.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN KAÇ PARA ALDI?

En büyük kalem katılım payı. Lig aşamasına kalan 36 takımın her biri UEFA'dan 18,62 milyon euro alıyor ve Fenerbahçe bu parayı ağustosta, play-off turunda Lyon'u eleyerek garantiledi: Kadıköy'deki ilk maç 1-1 bitmiş, sarı-lacivertliler rövanşı Fransa'da 2-1 kazanmıştı.

Gerisi maç primi. Lig aşamasında her galibiyet 2,1 milyon, her beraberlik 700 bin euro getiriyor; Fenerbahçe ilk beş maçta iki galibiyet ve iki beraberlik aldığı için bu kalemden 5,6 milyon euro topladı. İkisi birlikte 24,22 milyon euro ediyor.

SHAKHTAR GALİBİYETİ KASAYA KAÇ EURO KOYDU?

Tam 2,1 milyon euro. NTV'nin 5 Kasım 2026 tarihli hesabına göre kulübün Şampiyonlar Ligi geliri Liverpool maçından sonra 22,12 milyon euroya çıkmıştı, Shakhtar primiyle rakam 24,22 milyona ulaştı.

Liverpool maçı da kasaya aynı tutarı koymuştu. Fenerbahçe 4 Kasım'da İngiliz ekibini 3-2 yenmiş ve Şampiyonlar Ligi'ndeki 18 yıllık galibiyet hasretini bitirmişti.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇ PUANI VAR?

5 maçta 8 puan. Takım ilk üç maçta iki beraberlik ve bir yenilgi aldıktan sonra Liverpool ve Shakhtar karşısında üst üste iki galibiyet çıkardı.

FENERBAHÇE'NİN KAÇ MAÇI KALDI?

Lig aşaması her takım için 8 maç sürüyor, yani Fenerbahçe'nin önünde 3 maç var. Kalan her galibiyet 2,1 milyon, her beraberlik 700 bin euro daha getirecek. Üçünü de kazanırsa maç primi 6,3 milyon euro artar.

SON 16'YA KALIRSA NE KADAR KAZANACAK?

Lig aşamasını ilk 8'de bitiren takımlar doğrudan son 16'ya çıkıyor, 9 ile 24. sıra arasında kalanlar ise son 16 play-off turunda eşleşiyor ve bu tura kalan her kulüp 1 milyon euro alıyor. Son 16'ya kalan takıma 11 milyon euro ödeniyor. Çeyrek finalist 12,5 milyon, yarı finalist 15 milyon euro daha kazanıyor; finale kalan kulüp 18,5 milyon euro alıyor, kupayı kazanan buna 6,5 milyon euro ekliyor.

Bunlar UEFA'nın sabit ödemeleri. Lig aşamasındaki son sıraya ve kulübün UEFA katsayısına bağlı ödemeler bu hesapta yok, o kalemler sezon sonunda netleşecek.