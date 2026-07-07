Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi eleme maçı ne zaman?

Yeni sezon öncesinde gözler Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi serüvenine çevrildi. Sarı-lacivertli taraftarlar, "Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?" sorusunun yanıtını araştırırken, eleme turu karşılaşmalarının tarihleri, rakip takım ve fikstür bilgileri büyük merak konusu oldu. İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maç programına ilişkin son bilgiler.

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki ilk maçını 21 Temmuz 2026 Salı günü sahasında oynayacak. Sarı-lacivertliler, taraftarının desteğiyle Kadıköy'de avantajlı bir skor alarak rövanş öncesinde önemli bir adım atmayı hedefleyecek.

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması ise 28 Temmuz 2026 Salı günü Polonya'da oynanacak. Fenerbahçe, deplasmandaki mücadelede turu geçerek UEFA Şampiyonlar Ligi yolunda bir üst tura yükselmeye çalışacak.

FENERBAHÇE - GÓRNİK ZABRZE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Górnik Zabrze arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçlarının yayıncı kuruluşu henüz resmen açıklanmadı. Karşılaşmaların TRT veya EXXEN platformu üzerinden futbolseverlerle buluşması beklenirken, resmi yayıncı bilgisi açıklandığında kamuoyuyla paylaşılacak.

FENERBAHÇE TUR İÇİN SAHAYA ÇIKACAK

Yeni sezonun ilk resmi sınavına çıkacak olan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edebilmek için Górnik Zabrze engelini aşmayı hedefliyor. Teknik heyet ve sarı-lacivertli taraftarlar, hem Kadıköy'deki ilk maçtan hem de Polonya'daki rövanştan avantajlı sonuçlarla ayrılarak bir üst tura yükselmeyi amaçlıyor.