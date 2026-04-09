Fenerbahçe Real Madrid maçı hangi kanalda, Fenerbahçe Beko Real Madrid maçı nereden CANLI izlenir?

Final Four yolundaki en kritik viraj olan Fenerbahçe Beko - Real Madrid karşılaşması için tüm Türkiye tek yürek oldu. Sarı-lacivertli ekibin sahasında mutlak galibiyet hedefiyle çıkacağı dev maç öncesi, basketbolseverler canlı yayın bilgilerini araştırmaya devam ediyor. Peki, Fenerbahçe Real Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak? Şampiyonluk adaylarından Real Madrid’e karşı verilecek bu zorlu sınavın canlı skor takibi, muhtemel ilk beşleri ve Fenerbahçe Beko Real Madrid canlı izle linki gibi en çok merak edilen bilgileri sizler için derledik. S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak olan bu dev şölenin tüm ayrıntıları için tıklayın.

FENERBAHÇE BEKO İÇİN TAMAM MI DEVAM MI? DEVLER LİGİ’NDE REAL MADRİD SINAVI!

EuroLeague’de normal sezonun sonuna yaklaşırken temsilcimiz Fenerbahçe Beko, kaderini belirleyecek en kritik randevulardan birine çıkıyor. 37. hafta mücadelesinde İspanyol devi Real Madrid’i konuk edecek olan sarı-lacivertliler için bu maç, sadece bir prestij mücadelesi değil, aynı zamanda doğrudan play-off vizesi anlamına geliyor.

KÖTÜ GİDİŞATA "DUR" DEME ZAMANI

Son haftalarda parkede istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe Beko, Avrupa arenasında oynadığı son 4 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Son olarak Hapoel IBI karşısında alınan 95-80’lik skor, camiada moral bozukluğu yaratsa da sarı-lacivertliler dev maçla birlikte yeni bir sayfa açmayı hedefliyor. 36 hafta sonunda hanesine yazdırdığı 23 galibiyet ve 13 mağlubiyetle 3. sırada yer alan temsilcimiz, Madrid karşısında bu yerini korumak istiyor.

PLAY-OFF BİLETİ BU MAÇIN UCUNDA: HESAPLAR KARIŞIK

Fenerbahçe Beko’nun önünde play-off kapısını ardına kadar açacak net bir senaryo var. Eğer sarı-lacivertliler Real Madrid’i mağlup ederse, başka hiçbir sonuca bakmaksızın play-off oynamayı garantileyecek. Mağlubiyet durumunda ise hesaplar son haftaya kalabilir. Ancak bu durumda bile rakiplerin alacağı sonuçlara göre, normal sezonu ilk 6 içerisinde bitirerek doğrudan play-off bileti alma şansı devam edecek.

İSPANYA’DAKİ RÖVANŞ İÇİN PARKEYE ÇIKIYORLAR

Sezonun ilk yarısında İspanya’da oynanan karşılaşmada Fenerbahçe Beko, güçlü rakibine karşı direnç gösterememiş ve sahadan 84-58’lik farklı bir yenilgiyle ayrılmıştı. Kendi seyircisi önünde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda rövanşı almak isteyen temsilcimiz, hem ligdeki kötü gidişatı bitirmeyi hem de şampiyonluk yolundaki en büyük rakiplerinden birine gözdağı vermeyi amaçlıyor. Basketbolseverlerin nefesini kesecek bu dev kapışma, EuroLeague’de sezonun en kritik virajlarından biri olacak.

EUROLEAGUE’DE DEV RANDEVU: FENERBAHÇE BEKO - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Avrupa basketbolunun kalbi bu akşam İstanbul’da atıyor! Turkish Airlines Euroleague’in en heyecan verici eşleşmelerinden biri olan Fenerbahçe Beko - Real Madrid mücadelesi için geri sayım sona erdi. Temsilcimiz sarı-lacivertlilerin, İspanyol devini Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda ağırlayacağı bu dev randevu, her iki takımın da zirve mücadelesi için kritik önem taşıyor.

FENERBAHÇE BEKO - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbol tutkunlarının merakla beklediği "Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?" sorusu netlik kazandı. Dev karşılaşma Türkiye’de S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca müsabaka, Azerbaycan kanalı Idman TV üzerinden de takip edilebilecek. Yayına erişim sağlayabileceğiniz platform bilgileri ise şu şekilde:

• S Sport: Tivibu 73. Kanal, Turkcell TV+ 77. Kanal ve internet üzerinden.

• S Sport Plus: İnternet üzerinden dijital platform aracılığıyla.

• Idman TV: Azerspace 46E uydusu üzerinden.

MAÇ SAAT KAÇTA VE NEREDE OYNANACAK?

Sarı-lacivertli taraftarların tribünleri tamamen doldurması beklenen bu büyük şölen, 9 Nisan Perşembe günü (bugün) oynanacak. Hakemin hava atışıyla başlayacak olan mücadele saat 20:45’te start alacak. Karşılaşmaya İstanbul’un basketbol kalesi olarak bilinen Ülker Sports Arena ev sahipliği yapacak.

KRİTİK VİRAJDA GALİBİYET HEDEFİ

Euroleague’in devlerini karşı karşıya getirecek bu maçta Fenerbahçe Beko, saha ve seyirci avantajını kullanarak Real Madrid karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Play-off yolunda sıralamayı doğrudan etkileyecek olan bu zorlu sınavda, sarı-lacivertlilerin savunma direnci ve dış atış performansı maçın kaderini belirleyecek. Avrupa'nın en elit oyuncularının parkeye çıkacağı bu mücadeleyi kaçırmak istemeyen spor severler, saat 20:45 itibarıyla ekran başında olacak.