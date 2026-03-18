Fenerbahçe PSG ile hiç maç yaptı mı, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile daha önce hiç karşılaştı mı?

Avrupa kupalarında birçok dev kulübü deviren Fenerbahçe'nin "Devler Ligi" karnesinde Paris Saint-Germain isminin yer alıp almadığı, dijital dünyada en çok aratılan konular arasına girdi. "Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde daha önce hiç PSG ile karşılaştı mı?" sorusuna yanıt arayan futbol tutkunları için sarı-lacivertlilerin geçmiş sezonlardaki grup ve eleme turlarını inceledik. İki kulübün resmi maçlardaki muhtemel eşleşme ihtimallerinden tarihi skorlara kadar, Fenerbahçe ve PSG arasındaki tüm futbol kronolojisini detaylı bir analizle haberimizin devamında paylaşıyoruz.

FENERBAHÇE VE PSG RESMİ MAÇLARDA KARŞILAŞTI MI

Fenerbahçe ile Paris Saint-Germain (PSG), kulüp tarihlerinde bugüne kadar A takımlar seviyesinde hiçbir resmi maçta karşı karşıya gelmemiştir. Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası veya Avrupa Kupa Galipleri Kupası gibi organizasyonlarda yolları hiç kesişmeyen bu iki dev ekip, Türk ve Fransız futbolunun en köklü kulüpleri olmalarına rağmen birbirlerine rakip olma şansını henüz yakalayamadılar.

ALTYAPI VE HAZIRLIK MAÇLARINDAKİ DURUM

Resmi düzeyde bir rekabet bulunmasa da, Fenerbahçe ve PSG'nin genç takımları geçmiş yıllarda karşı karşıya gelmiştir. Özellikle 2012 yılında düzenlenen "Next Generation Series" gibi organizasyonlarda Fenerbahçe A2 takımı ile PSG genç takımı maç yapmış, bu müsabakalarda Fransız ekibi sahadan galibiyetle ayrılan taraf olmuştur. Ayrıca iki kulüp arasında dönem dönem hazırlık maçı iddiaları gündeme gelse de, A takım düzeyinde kayıtlı bir özel müsabaka da bulunmamaktadır.

PARİS SAİNT GERMAİN 2-0 FENERBAHÇE (A2)

Fenerbahçe A2 Futbol Takımı, Next Generation Series Futbol Turnuvası'ndaki beşinci maçında, Fransa'da Paris Saint Germain takımı ile karşılaştı. Fenerbahçe karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin yer aldığı organizasyonda 2'nci grupta oynadığı 4 maçın ardından, 2 puan toplayan Fenerbahçe, Fransız temsilcisiyle, Paris Saint Germain Futbol Akademisi'nde karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan Paris Saint Germain, 7'nci dakikada Saıwtrıma'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İkinci yarıya Fenerbahçe daha ofansif bir şekilde başlasa da, Paris Saint Germain 64'ncü dakikada Yaısıen'in penaltıdan kaydettiği golle 2-0 öne geçti. Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Paris Saint Germain sahadan 2-0 galip ayrıldı. Fenerbahçe A2 Futbol Takımı, Next Generation Futbol Serisi Turnuvası 2'nci gruptaki son maçında 5 Aralık'ta İstanbul'da, Juventus ile karşılaştı.