Fenerbahçe Nottingham Forest tek maç mı, rövanşı var mı, Nottingham Forest rövanş maçı ne zaman, nerede oynanacak?

Nottingham Forest'ın sahaya çıkacağı kritik mücadele öncesinde maçın tek maç üzerinden mi oynanacağı yoksa rövanş karşılaşmasının da olup olmayacağı futbol gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Taraftarlar, olası Nottingham Forest rövanş maçının tarihi, oynanacağı stat ve maç formatına dair resmi açıklamaları yakından takip ediyor.

FENERBAHÇE NOTTINGHAM FOREST MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Nottingham Forest arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi karşılaşması futbolseverler tarafından büyük ilgi görüyor. Kritik mücadele, 19 Şubat Perşembe günü saat 20:45'te başlayacak. Karşılaşma, UEFA Avrupa Ligi kapsamında oynanacak ve TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE – NOTTINGHAM FOREST MAÇI TRT 1 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT 1 yayını; Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallardan izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve TRT'nin internet platformları üzerinden de karşılaşma şifresiz şekilde takip edilebilecek.

FENERBAHÇE NOTTINGHAM FOREST MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

UEFA Avrupa Ligi heyecanı, 19 Şubat Perşembe günü İstanbul'da yaşanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe, İngiliz ekibi Nottingham Forest'ı kendi sahasında ağırlayacak.

FENERBAHÇE NOTTINGHAM FOREST MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Zorlu mücadele, İstanbul'da bulunan Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Sarı-lacivertli taraftarların tribünleri doldurması bekleniyor.

FENERBAHÇE NOTTINGHAM FOREST MAÇI TEK MAÇ MI?

Fenerbahçe ile Nottingham Forest arasındaki bu karşılaşma tek maç değildir. UEFA Avrupa Ligi eleme sistemi gereği mücadele iki ayaklı olarak oynanıyor. İstanbul'daki karşılaşma ilk maç niteliği taşıyor.

FENERBAHÇE NOTTINGHAM FOREST RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

İki takım arasındaki rövanş maçı önümüzdeki hafta oynanacak. Rövanş karşılaşmasına İngiltere ev sahipliği yapacak ve turu geçen ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.