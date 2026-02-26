Fenerbahçe Nottingham Forest'i yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne oluyor, turu geçme ihtimali var mı?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest karşısında kritik bir mücadeleye çıkıyor. Peki sarı-lacivertliler, İngiliz ekibini yenerse, yenilirse ya da berabere kalırsa ne olacak? Takımın tur atlama ihtimali ve olası senaryolar merakla araştırılıyor. Fenerbahçe'nin bu maçtaki performansı, Avrupa'daki geleceğini doğrudan etkileyecek.
FENERBAHÇE 7 OYUNCUSUNDAN YOK
Fenerbahçe, UEFA mücadelesinde Nottingham Forest deplasmanına eksik bir kadroyla çıkacak. Sarı-lacivertliler, 7 önemli oyuncusundan yararlanamayacak.
CEZALI VE SAKAT İSİMLER TAKIMI YALNIZ BIRAKACAK
Fred Rodrigues ve sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde, cezaları nedeniyle İngiltere'deki kritik maçta forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Ederson Moraes, Anderson Talisca, Edson Alvarez, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü de takımdaki yerlerini alamayacak.
STATÜ NEDENİYLE SAHADA YOKLAR
Kaleci Mert Günok ve Anthony Musaba ise turnuva kuralları gereği bu maçta görev yapamayacak. Fenerbahçe, önemli isimlerinden yoksun olarak sahaya çıkacak.
TUR İHTİMALLERİ
Fenerbahçe'nin İngiltere'de turu geçebilmesi için 4 farklı galibiyet alması gerekiyor.
• Her türlü galibiyet ve beraberlik, ev sahibi ekibin tur atlamasını engellemiyor.
• 1 veya 2 farklı mağlubiyetlerde de Nottingham Forest turu geçen taraf olacak.
• Maç, Fenerbahçe'nin 3 farklı üstünlüğüyle biterse karşılaşma uzatmalara gidecek.
• Uzatmalarda skor değişmezse, turu geçecek ekip seri penaltı atışlarıyla belirlenecek.
İşte skor skor ihtimaller:
0-0 Nottingham Forest turu geçer.
0-1 Nottingham Forest turu geçer.
0-2 Nottingham Forest turu geçer.
0-3 Maç uzatmalalara gider.
0-4 Fenerbahçe turu geçer.
0-5 Fenerbahçe turu geçer.
1-0 Nottingham Forest turu geçer.
1-1 Nottingham Forest turu geçer.
1-2 Nottingham Forest turu geçer.
1-3 Nottingham Forest turu geçer.
1-4 Fenerbahçe turu geçer.
1-5 Fenerbahçe turu geçer.
2-0 Nottingham Forest turu geçer.
2-1 Nottingham Forest turu geçer.
2-2 Nottingham Forest turu geçer.
2-3 Nottingham Forest turu geçer.
2-4Nottingham Forest turu geçer.
2-5 Maç uzatmalalara gider.
3-0 Nottingham Forest turu geçer.
3-1 Nottingham Forest turu geçer.
3-2 Nottingham Forest turu geçer.
3-3 Nottingham Forest turu geçer.
3-4 Nottingham Forest turu geçer.
3-5 Nottingham Forest turu geçer.
4-0 Nottingham Forest turu geçer.
4-1 Nottingham Forest turu geçer.
4-2 Nottingham Forest turu geçer.
4-3 Nottingham Forest turu geçer.
4-4 Nottingham Forest turu geçer.
4-5 Nottingham Forest turu geçer.
5-0 Nottingham Forest turu geçer.
5-1 Nottingham Forest turu geçer.
5-2 Nottingham Forest turu geçer.
5-3 Nottingham Forest turu geçer.
5-4 Nottingham Forest turu geçer.
5-5 Nottingham Forest turu geçer.
