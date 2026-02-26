Haberler

Fenerbahçe Nottingham Forest'i yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne oluyor, turu geçme ihtimali var mı?

Fenerbahçe Nottingham Forest'i yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne oluyor, turu geçme ihtimali var mı?
Güncelleme:
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest karşısında kritik bir mücadeleye çıkıyor. Peki sarı-lacivertliler, İngiliz ekibini yenerse, yenilirse ya da berabere kalırsa ne olacak? Takımın tur atlama ihtimali ve olası senaryolar merakla araştırılıyor. Fenerbahçe'nin bu maçtaki performansı, Avrupa'daki geleceğini doğrudan etkileyecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe – Nottingham Forest eşleşmesi heyecan yaratıyor. Fenerbahçe'nin maçı kazanması, kaybetmesi veya berabere bitirmesi halinde turu geçme ihtimali ne olacak? Taraftarlar ve futbolseverler, bu kritik karşılaşmanın sonuçlarına odaklanmış durumda. Maçın skoruna göre Avrupa'daki kaderi netleşecek.

FENERBAHÇE 7 OYUNCUSUNDAN YOK

Fenerbahçe, UEFA mücadelesinde Nottingham Forest deplasmanına eksik bir kadroyla çıkacak. Sarı-lacivertliler, 7 önemli oyuncusundan yararlanamayacak.

CEZALI VE SAKAT İSİMLER TAKIMI YALNIZ BIRAKACAK

Fred Rodrigues ve sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde, cezaları nedeniyle İngiltere'deki kritik maçta forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Ederson Moraes, Anderson Talisca, Edson Alvarez, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü de takımdaki yerlerini alamayacak.

Fenerbahçe Nottingham Forest'i yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne oluyor, turu geçme ihtimali var mı?

STATÜ NEDENİYLE SAHADA YOKLAR

Kaleci Mert Günok ve Anthony Musaba ise turnuva kuralları gereği bu maçta görev yapamayacak. Fenerbahçe, önemli isimlerinden yoksun olarak sahaya çıkacak.

TUR İHTİMALLERİ

Fenerbahçe'nin İngiltere'de turu geçebilmesi için 4 farklı galibiyet alması gerekiyor.

• Her türlü galibiyet ve beraberlik, ev sahibi ekibin tur atlamasını engellemiyor.

• 1 veya 2 farklı mağlubiyetlerde de Nottingham Forest turu geçen taraf olacak.

• Maç, Fenerbahçe'nin 3 farklı üstünlüğüyle biterse karşılaşma uzatmalara gidecek.

• Uzatmalarda skor değişmezse, turu geçecek ekip seri penaltı atışlarıyla belirlenecek.

Fenerbahçe Nottingham Forest'i yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne oluyor, turu geçme ihtimali var mı?

İşte skor skor ihtimaller:

0-0 Nottingham Forest turu geçer.

0-1 Nottingham Forest turu geçer.

0-2 Nottingham Forest turu geçer.

0-3 Maç uzatmalalara gider.

0-4 Fenerbahçe turu geçer.

0-5 Fenerbahçe turu geçer.

1-0 Nottingham Forest turu geçer.

1-1 Nottingham Forest turu geçer.

1-2 Nottingham Forest turu geçer.

1-3 Nottingham Forest turu geçer.

1-4 Fenerbahçe turu geçer.

1-5 Fenerbahçe turu geçer.

2-0 Nottingham Forest turu geçer.

2-1 Nottingham Forest turu geçer.

2-2 Nottingham Forest turu geçer.

2-3 Nottingham Forest turu geçer.

2-4Nottingham Forest turu geçer.

2-5 Maç uzatmalalara gider.

3-0 Nottingham Forest turu geçer.

3-1 Nottingham Forest turu geçer.

3-2 Nottingham Forest turu geçer.

3-3 Nottingham Forest turu geçer.

3-4 Nottingham Forest turu geçer.

3-5 Nottingham Forest turu geçer.

4-0 Nottingham Forest turu geçer.

4-1 Nottingham Forest turu geçer.

4-2 Nottingham Forest turu geçer.

4-3 Nottingham Forest turu geçer.

4-4 Nottingham Forest turu geçer.

4-5 Nottingham Forest turu geçer.

5-0 Nottingham Forest turu geçer.

5-1 Nottingham Forest turu geçer.

5-2 Nottingham Forest turu geçer.

5-3 Nottingham Forest turu geçer.

5-4 Nottingham Forest turu geçer.

5-5 Nottingham Forest turu geçer.

...

500

