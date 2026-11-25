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Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda, Fenerbahçe bugün kiminle oynuyor soruları maç günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Fenerbahçe bugün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında bugün, 25 Kasım 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Karşılaşma Londra'daki Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak ve TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE BUGÜN KİMİNLE OYNUYOR?

Fenerbahçe bugün UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile deplasmanda karşılaşacak.

FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı 25 Kasım 2026 Çarşamba günü, yani bugün oynanacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Maç, İngiltere'de yerel saatle 20.00'de başlamış olacak.

FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden internetten de ücretsiz izlenebilecek.

TRT 1; D-Smart'ta 26, Digiturk'te 23, Kablo TV'de 22, Tivibu'da 22, Turkcell TV+'ta 21 ve Fil Box'ta 20. kanaldan izlenebiliyor. Platformların kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için yayın öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak. Stamford Bridge, Premier Lig ekibi Chelsea'nin iç saha maçlarını oynadığı stadyum olarak biliniyor. Shakhtar Donetsk, bu maçta ev sahibi takım olarak sahaya çıkacak.

FENERBAHÇE VE SHAKHTAR DONETSK PUAN DURUMU

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynadığı 4 maçta 5 puan toplayarak 19. sırada yer alıyor. Shakhtar Donetsk ise 4 puanla 21. sırada bulunuyor. İki takım da play-off potası için bu maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Karşılaşmada iki Türk teknik direktör de karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'yi Emre Belözoğlu, Shakhtar Donetsk'i ise Arda Turan çalıştırıyor. Şampiyonlar Ligi'nde iki Türk teknik direktörün ilk kez karşı karşıya gelecek olması da maçın dikkat çeken detayları arasında yer alıyor.