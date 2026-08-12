Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda Fransa temsilcisi Lyon ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin Devler Ligi'ndeki yolculuğunda kritik önem taşıyan eşleşmenin ilk ayağı İstanbul'da, rövanş karşılaşması ise deplasmanda oynanacak. Peki, Fenerbahçe Lyon maçı ne zaman, hangi gün oynanacak? Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off maçı ne zaman? Detaylar haberimizde.

FENERBAHÇE LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Lyon arasındaki play-off ilk maçının 18 Ağustos'ta oynanacağı kesinleşmiş durumda. Ancak verilen bilgiler kapsamında karşılaşmanın başlama saatine ilişkin kesinleşmiş bir saat bilgisi bulunmuyor. Bu nedenle saat konusunda kesinleşmemiş bir bilgiyi paylaşmamak gerekiyor.

UEFA, 2026/27 Şampiyonlar Ligi eleme takviminde play-off ilk maçlarının 18 ve 19 Ağustos, ikinci maçların ise 25 ve 26 Ağustos tarihlerinde oynanacağını duyurdu. Play-off eşleşmesini kazanan ekip, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında mücadele etme hakkı elde edecek.

Fenerbahçe-Lyon karşılaşmalarının yayın bilgileriyle ilgili olarak ise verilen bilgilere göre maçların TRT'de yayınlanması bekleniyor.

FENERBAHÇE LYON MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ile Lyon arasındaki play-off eşleşmesinin ilk maçı İstanbul'da oynanacak. 18 Ağustos'taki mücadelede Fenerbahçe, Chobani Stadyumu'nda sahaya çıkacak.

Eşleşmenin ikinci karşılaşması ise 26 Ağustos'ta Lyon'un sahasında gerçekleştirilecek. Böylece iki maç üzerinden oynanacak play-off eşleşmesinde ilk karşılaşmada Fenerbahçe ev sahibi, rövanşta ise Lyon ev sahibi olacak.

UEFA'nın resmi takviminde Şampiyonlar Ligi play-off turunun iki ayaklı olarak oynanacağı ve turu geçen takımların lig aşamasına yükseleceği belirtiliyor.

Fenerbahçe açısından Lyon karşılaşmaları, Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalma mücadelesinin son aşaması olacak. Sarı-lacivertliler, önce Gornik Zabrze'yi ardından Sturm Graz'ı geçerek play-off turuna ulaştı. Lyon da Sparta Prag karşısındaki eşleşmenin ardından Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

İki maç sonunda eşleşmeyi kazanan takım Şampiyonlar Ligi lig aşamasına adını yazdıracak. UEFA'nın açıkladığı takvime göre 2026/27 Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekimi 27 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.