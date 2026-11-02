Fenerbahçe Liverpool muhtemel 11’leri! Fenerbahçe Liverpool maç kadrosu açıklandı mı?

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Fenerbahçe – Liverpool maçı 4 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 20.45’te Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda başlayacak ve TRT 1’den şifresiz olarak yayınlanacak. Resmi maç kadroları henüz açıklanmadı; ancak geçici teknik sorumlu Dirk Kuyt’un Liverpool karşısında sahaya süreceği ilk 11 netleşmeye başladı. İşte Fenerbahçe’nin muhtemel 11’i ve maça dair bilinenler.

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇ KADROSU AÇIKLANDI MI?

Hayır. Fenerbahçe ve Liverpool’un resmi maç kadroları henüz açıklanmadı. Kadroların, UEFA kuralları gereği karşılaşmanın başlamasından yaklaşık bir saat önce açıklanması bekleniyor.

FENERBAHÇE’NİN MUHTEMEL 11’İ

Fenerbahçe’de kaleyi Ederson koruyacak. Savunmanın sağında Nelson Semedo’nun, solunda ise Levent Mercan’ın oynaması bekleniyor. Stoper ikilisini Milan Skriniar ve Archie Brown oluşturacak. Orta sahada N’Golo Kanté, Matteo Guendouzi ve İrfan Can Kahveci görev yapacak. Hücum hattının sağında Mason Greenwood, solunda ise Oğuz Aydın forma giyecek. Dirk Kuyt’un ileri uçta ise Vedat Muriqi’ye şans vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe muhtemel 11: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, Levent Mercan, N’Golo Kanté, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Mason Greenwood, Oğuz Aydın, Vedat Muriqi.

ARCHIE BROWN OYNAYABİLECEK Mİ?

Archie Brown, Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle Süper Lig maçlarında cezalı duruma düşmüştü. Ancak kırmızı kart cezası yalnızca yurt içi müsabakalarda geçerli olduğu için Brown’ın Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool karşısında forma giymesine engel bulunmuyor.

LIVERPOOL’DA EKSİKLER

Liverpool, Fenerbahçe deplasmanına çok sayıda sakat oyuncuyla geliyor. Jeremie Frimpong, Hugo Ekitike, Conor Bradley ve Giovanni Leoni’nin karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Ayak bileğini burkan Florian Wirtz, hamstring sorunu yaşayan Dominik Szoboszlai ve dizinden darbe alan Victor Muñoz’un durumu ise maç öncesinde netlik kazanacak.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE NE DURUMDA?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde geride kalan üç haftada 2 puan topladı. Sarı-lacivertliler, sahasında Roma ve Slavia Prag ile berabere kalırken deplasmanda Aston Villa’ya mağlup oldu. Fenerbahçe, Liverpool karşısında turnuvadaki ilk galibiyetini arayacak.

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. TRT 1; Digiturk’te 23, D-Smart’ta 26, Kablo TV’de 22, Tivibu’da 22, Turkcell TV+’ta 21 ve Fil Box’ta 20 numaralı kanaldan izlenebiliyor. Maç, TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden de ücretsiz olarak takip edilebilecek.

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe – Liverpool maçı, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 20.45’te Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda başlayacak.

FENERBAHÇE’DE TEKNİK DİREKTÖR SÜRECİ

Fenerbahçe, İsmail Kartal’ın istifasının ardından takımı geçici olarak Dirk Kuyt’a emanet etti. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörlük görevi için Portekizli Sergio Conceiçao ile anlaşma sağladığı ve kendisini İstanbul’a davet ettiği öne sürülse de kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmadı.