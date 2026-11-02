ATSO eski Başkanı Ali Bahar'ın teknede ölümü davasında karar! Bir sanığa hapis, diğerine beraat

DÖNEMİN Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar'ın ölümüne ilişkin davada sanık M.S.Ç.'ye 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verirken, diğer sanık Y.C.Ç. ise beraat etti.

ATSO Başkanı Ali Bahar, 18 Temmuz 2024 akşamı beraberinde M.S.Ç. ve Y.C.Ç. ile birlikte kendisine ait 'Alber' adlı tekneyle Kemer Marina'dan denize açıldı. Geceyi denizde geçiren 3 kişi, sabah marinaya dönmek üzere hareket etti. İddiaya göre; Ali Bahar, marinaya yanaştıkları sırada teknede oturmak için kullanılan bir minderin denize düşmesi üzerine suya atladı. Tekneyi kullanan arkadaşı M.S.Ç., durumu fark etmeden manevra yapınca motor pervaneleri arasında kalan Ali Bahar, yaşamını yitirdi.

İKİ SANIK HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı, Ali Bahar'ın ölümüne ilişkin iddianame hazırladı. Ali Bahar'ın vücudunda 2.55 promil alkol ve anestezik ilaç lidokain maddesi bulunduğu kaydedilen iddianamede; M.S.Ç. ve Y.C.Ç. hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla 2 yıldan 6'şar yıla kadar hapis talep edildi. Kemer 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi de eylemin 'Kasten öldürme suçunu oluşturabileceği ihtimali ve bu suçun Ağır Ceza Mahkemesi'nin görev alanına girmesi nedeniyle görevsizlik kararı vererek dosyanın Antalya Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetti.

EŞİ: İKİ SANIK BİR HİKAYE UYDURDU

Tutuksuz sanıklar M.S.Ç. ve Y.C.Ç.'nin 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla yargılamasına, Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Sanık Y.C.Ç., duruşmaya Muğla'nın Bodrum ilçesinden SEGBİS ile bağlandı. Duruşmada söz alan Ali Bahar'ın eşi Şebnem Bahar, "Ben denizci kızıyım. Hazırlanan bilirkişi raporunu kabul etmiyorum. Rapor, denizcilik kurallarına uygun hazırlanmamış. Ali Bahar'ın teknenin arka kısmında olduğu yazıyor raporda. Bacak kesileri paralel bir biçimde. Vücudunda çeşitli yaralar var. Raporda, geri giden pervanenin Ali Bahar'ı teknenin altına aldığı söyleniyor. Bu fizik kurallarına aykırı. Bir çelişki var. Yara izleri ve pervanenin dönüş şekli yanlış verilmiş. Benim kanaatim; sanığın Ali'nin üstünden geçtiği ve gerçeği ifade etmediği yönünde. Sevgili eşim Ali Bahar feci şekilde can verdi. Mahkemede onu savunmak bize kaldı. İki sanık bir hikaye uydurdu. Birçok yerden iki sanığın 'Sen beni satma, ben de satmam' şeklinde konuşmaları olmuş. Bizler bunları duyduk" dedi.

Ali Bahar'ın çocukları Ladin ve Tibet Bahar da rapora itiraz etti. Ladin Bahar, "Her iki sanığın söylediklerinde tutarsızlık var. Babamın ölüm sebebinin ortaya çıkmasını istiyorum. Bir evladın tek istediği budur" diye konuştu

Beraatini talep eden sanık M.S.Ç. ise "İlk baştan beri kullandığım ifadelerimde Ali'yi net olarak gördüğümü söylüyorum. Diğer sanık da destekliyor. Benim Ali Bey'i görmeden manevra yaptığım söyleniyor. Ben net olarak gördüm. İkinci konu ise tornistan kararının birlikte alındığı. Tornistan kararı kaptanın alacağı bir karardır. Teknenin kaptanı olarak Ali bu kararı aldı. Ben de harekete geçtim. Ali Bahar'ın komutunu yerine getirdim. Ali'nin alkollü olduğunu bilmiyordum. Bu düzeyde bir alkolle böyle bir harekette bulunacağını öngöremedim. Ali ile herkesin bildiği çok özel dostluğumuz vardı. Bahar ailesi çok iyi bilir. Ali'nin ölümünde kusurum yok" dedi. Diğer tutuksuz sanık Y.C.Ç. de beraatini talep etti.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Mahkeme heyeti, sanık M.S.Ç.'ye 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı. Sanık Y.C.Ç. ise beraat etti.

Duruşma sonrası açıklamada bulunan Şebnem Bahar, "Biz adaletin peşinde olacağız. Avukatlarımla birlikte mahkeme sürecini takip edeceğiz. Olay başladığı günden beri bir yalanla başladı. Bugün de yine bir yalanla devam etti. Değerli eşim Ali Bahar'ın ardından geriye kalan iki sanık bir senaryo uydurdu. Biz iki senedir yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Ama umudum hala devam ediyor" dedi.

'KARARA KARŞI YASAL HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ'

Bahar ailesinin avukatı Naim Karakaya ise "Merhum Ali Bahar'ın, Kemer'de hayatını kaybettiği davada Ağır Ceza Mahkemesi bir hüküm kurdu. Sanıkların 'Olası kastla öldürme'den cezalandırılmasını bekliyorduk. Bugün Ali Bahar aramızda olmadığı için kendini savunamadı ve olayın nasıl olduğu konusunda fikir ifade edemedi. Biz karara karşı yasal haklarımızı kullanacağız. Ümit ederiz ki üst mahkemeden daha adil bir karar çıkar ve merhum Ali Bahar'ın hayat hakkına yönelmiş bu saldırıyla ilgili mücadelemiz başarıya ulaşırız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı