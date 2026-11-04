Fenerbahçe Liverpool muhtemel 11'ler ve maç kadrosu açıklandı mı?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta 2 puan toplayan Fenerbahçe, Liverpool karşısında galibiyet hedefliyor. Ligdeki 3 maçını da kazanan Liverpool ise 9 puanla üst sıralarda yer alıyor. İşte Fenerbahçe Liverpool maçının muhtemel 11'leri ve kadro durumu.

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇ KADROSU AÇIKLANDI MI?

Fenerbahçe Liverpool maçının resmi ilk 11'leri henüz açıklanmadı. UEFA kuralları gereği takımlar, kadrolarını karşılaşmanın başlamasından yaklaşık 1 saat önce duyuruyor. Bu nedenle iki takımın ilk 11'lerinin bu akşam saat 19.45 civarında belli olması bekleniyor.

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i şöyle: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, Levent Mercan, N'Golo Kanté, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Mason Greenwood, Oğuz Aydın, Vedat Muriqi.

LIVERPOOL MUHTEMEL 11

Liverpool'un muhtemel 11'i şöyle: Alisson, Araujo, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas, Mac Allister, Nyoni, Szoboszlai, Ngumoha, Barcola, Koumas.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Fenerbahçe'de Nathan Ake, Marco Asensio ve Jayden Oosterwolde sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Mert Hakan Yandaş da karşılaşmada görev alamayacak.

LIVERPOOL'DA EKSİKLER

Liverpool'da Ryan Gravenberch, Jeremie Frimpong, Conor Bradley, Hugo Ekitike ve Giovanni Leoni sakatlıkları nedeniyle, Federico Chiesa ve Wataru Endo ise farklı nedenlerle Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Liverpool maçı, bu akşam saat 20.45'te Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu'nda başlayacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.