Fenerbahçe Liverpool maçı tek maç mı, rövanşı var mı?

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Şampiyonlar Ligi, 2024-25 sezonundan itibaren yeni formatla oynanıyor. Bu formatta takımlar lig aşamasında farklı rakiplerle birer maç yapıyor. İşte Fenerbahçe Liverpool maçının formatına dair merak edilenler.

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇI TEK MAÇ MI?

Evet, Fenerbahçe Liverpool maçı tek maç. İki takım, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında yalnızca bir kez karşılaşıyor.

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇININ RÖVANŞI VAR MI?

Hayır, lig aşamasında Fenerbahçe Liverpool maçının rövanşı yok. Yeni formatta her takım, lig aşamasında 8 farklı rakiple 4'ü iç sahada, 4'ü deplasmanda olmak üzere birer maç oynuyor. Bu nedenle Fenerbahçe ile Liverpool, lig aşamasında yeniden karşılaşmayacak.

İki takım, ancak ilerleyen turlarda, yani play-off ya da son 16 ve sonrasındaki eleme turlarında eşleşmeleri halinde yeniden karşı karşıya gelebilir. Eleme turlarındaki eşleşmeler çift maç üzerinden oynanıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ YENİ FORMAT NASIL?

Şampiyonlar Ligi'nde 36 takım, tek bir lig tablosunda yer alıyor. Lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16'ya yükseliyor. 9. ile 24. sıra arasındaki takımlar ise play-off turunda eşleşiyor. 25. ve sonrasında yer alan takımlar Avrupa'ya veda ediyor.

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Liverpool maçı, bu akşam saat 20.45'te Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu'nda oynanacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.