Jessica Lanyadoo, Kanada doğumlu ve ABD'nin San Francisco kentinde yaşayan bir astrolog, medyum ve podcast yayıncısı. Lanyadoo'nun adı, daha önce Mayıs 2026'da "Fenerbahçe önümüzdeki 20 yıl şampiyon olamayacak" dediği iddiasıyla gündeme gelmişti. Ancak bu sözlerin Lanyadoo'ya ait olduğunu gösteren güvenilir bir kaynak bulunmuyor. Lanyadoo'nun Fenerbahçe'nin küme düşeceğine ilişkin bir yorum yaptığına dair doğrulanmış bir bilgi de yok. Astroloğun Fenerbahçe ya da Süper Lig hakkında yaptığı resmi bir açıklama, röportaj veya tahmin kaydı bulunmuyor. Fenerbahçe küme düşecek diyen astrolog kim, Jessica Lanyadoo kimdir, Fenerbahçe yorumu gerçek mi ve hangi kitapları var soruları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte konuya ilişkin tüm detaylar.

FENERBAHÇE KÜME DÜŞECEK DİYEN ASTROLOG KİM?

"Fenerbahçe 2 sene içinde küme düşecek sonra tekrardan lige çıkacak" diyen astroloğun Jessica Lanyadoo olduğu iddia ediliyor. Ancak Lanyadoo'nun böyle bir yorum yaptığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Astroloğun Fenerbahçe ya da Süper Lig hakkında yaptığı resmi bir açıklama, röportaj veya paylaşım kaydı da yok. Bu nedenle iddia, doğrulanmamış bir söylenti niteliği taşıyor.

JESSICA LANYADOO'NUN FENERBAHÇE YORUMU GERÇEK Mİ?

Jessica Lanyadoo'nun adı, Mayıs 2026'da "Fenerbahçe önümüzdeki 20 yıl şampiyon olamayacak" dediği iddiasıyla futbolseverlerin gündemine gelmişti. Ancak bu sözlerin Lanyadoo'ya ait olduğunu gösteren güvenilir bir kaynak bulunamadı. Astroloğun herhangi bir futbol kulübü hakkında yorum yaptığına dair doğrulanmış bir kayıt da bulunmuyor.

JESSICA LANYADOO KİMDİR?

Jessica Lanyadoo, Kanada'nın Montreal kentinde doğup büyüdü. 1994 yılında ABD'nin San Francisco kentine taşınan Lanyadoo, 1995'ten bu yana astrolog olarak danışanlarıyla çalışıyor. Lanyadoo, kendisini astrolog, medyum ve sezgisel danışman olarak tanımlıyor.

JESSICA LANYADOO NE İŞ YAPIYOR?

Jessica Lanyadoo, 2003 ile 2014 yılları arasında San Francisco Bay Guardian gazetesinde astroloji köşesi yazdı. Lanyadoo, 2016 yılından bu yana Kanada'nın tanınmış dergilerinden Chatelaine'de astroloji köşesi yazıyor. Astroloğun en bilinen çalışması ise 2018'de yayın hayatına başlayan "Ghost of a Podcast" adlı podcast programı.

JESSICA LANYADOO NERELİ?

Jessica Lanyadoo Kanadalı. Montreal'de doğup büyüyen astrolog, uzun yıllardır ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Francisco Körfez Bölgesi'nde yaşıyor.