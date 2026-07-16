Fenerbahçe kadro bildirimi saat kaçta bitiyor, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Ön Eleme kadro listesinde kimler var?

Uefa Şampiyonlar Ligi ön eleme heyecanı öncesinde gözler Fenerbahçe'nin UEFA'ya sunacağı kadro listesine çevrildi. Kadro bildiriminin sona ereceği saat merak edilirken, teknik heyetin Avrupa listesine hangi futbolcuları dahil ettiği de futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön eleme kadro bildirimiyle ilgili son gelişmeler ve merak edilen isim listesi

UEFA KADRO BİLDİRİMİNDE KRİTİK SÜREÇ

Fenerbahçe'de UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turu öncesi kadro bildirimi için geri sayım sürüyor. Sarı-lacivertli ekip, UEFA'ya sunacağı listeyi belirlerken hem yabancı oyuncu kontenjanı hem de devam eden transfer süreci nedeniyle yoğun bir mesai yürütüyor. Avrupa'da mücadele edecek futbolcuların netleşmesi, sezon planlaması açısından da büyük önem taşıyor.

MAÇTAN 24 SAAT ÖNCESİNE KADAR İKİ DEĞİŞİKLİK HAKKI

UEFA talimatları doğrultusunda Fenerbahçe'nin, kadro bildiriminin ardından maçtan 24 saat öncesine kadar iki oyuncu üzerinde değişiklik yapma hakkı bulunuyor. Sarı-lacivertli ekip, ihtiyaç duyulması halinde iki futbolcuyu listeden çıkarıp yerlerine iki yeni oyuncu ekleyebilecek. Bu esneklik, teknik heyete son ana kadar kadro planlamasını güncelleme fırsatı sunuyor.

YABANCI KONTENJANI KARARLARI ZORLAŞTIRIYOR

Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu sezon uyguladığı yabancı oyuncu düzenlemesi, Fenerbahçe'nin kadro planlamasını doğrudan etkiliyor. Geniş kadrosunda çok sayıda yabancı futbolcu bulunan sarı-lacivertlilerde, UEFA listesine girecek isimlerin belirlenmesi teknik ekibin en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Bu nedenle bazı yabancı oyuncuların Avrupa kadrosu dışında kalması bekleniyor.

GENÇ OYUNCULAR İÇİN REKABET ARTTI

UEFA'nın belirlediği kriterler kapsamında değerlendirilebilecek genç oyuncular da liste planlamasında önemli rol oynuyor. Özellikle Nene, Cherif, Brown, Mimovic, Fayed ve Amara Diouf gibi isimlerin kadroya dahil edilip edilmeyeceği merak edilirken, sınırlı kontenjan nedeniyle teknik heyetin tercihleri belirleyici olacak.

TEKNİK HEYETİN KARARI MERAKLA BEKLENİYOR

Transfer çalışmalarının devam etmesi ve kadrodaki yoğun rekabet, Fenerbahçe teknik heyetini kritik bir karar sürecine soktu. UEFA'ya bildirilecek listenin netleşmesiyle birlikte hem Avrupa'da forma giyecek isimler belli olacak hem de sezonun geri kalanına ilişkin önemli ipuçları ortaya çıkacak. Taraftarlar ise açıklanacak kadroda hangi futbolcuların yer alacağını yakından takip ediyor.