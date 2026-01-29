Fenerbahçe ilk 24'ü garantiledi mi, ilk 8'e girme ihtimali var mı, kesin gruptan çıktı mı (UEFA Avrupa Ligi)?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi performansı sonrası gözler puan durumu ve olası senaryolara çevrildi. İlk 24 içinde yer almayı garantileyip garantilemediği, ilk 8 hedefinin hâlâ masada olup olmadığı ve sarı-lacivertlilerin gruptan çıkış durumunun netleşip netleşmediği, taraftarların ve spor kamuoyunun gündeminde ilk sıralarda bulunuyor.

FENERBAHÇE İLK 24'Ü GARANTİLEDİ

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, lig aşamasının bitimine bir hafta kala ilk 24 içinde yer almayı garantiledi. Sarı-lacivertliler bu sonuçla birlikte play-off turunda mücadele etme hakkını matematiksel olarak elde etti.

ASTON VILLA MAĞLUBİYETİNE RAĞMEN HEDEF TAMAM

Avrupa Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda Aston Villa'ya 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, rakiplerin aldığı sonuçlar sonrası ilk 24'e girmeyi başardı. Alınan yenilgiye rağmen puan tablosundaki dengeler, sarı-lacivertlilerin yoluna Avrupa'da devam etmesini sağladı.

İLK 8 UMUDU DEVAM EDİYOR

Toplamda 11 puana ulaşan Fenerbahçe, üst sıralarda yer alan takımların puan kaybetmesi durumunda ilk 8'e girme şansını da matematiksel olarak sürdürüyor. İlk 8 içerisinde yer alan ekipler, doğrudan son 16 turuna yükselme avantajı elde edecek.

GÖZLER SON MAÇA ÇEVRİLDİ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasındaki son maçında 29 Ocak Perşembe günü Romanya temsilcisi FCSB'ye konuk olacak. Bu karşılaşma, sarı-lacivertlilerin sıralamadaki nihai yerini belirleyecek.

AVRUPA LİGİ'NDE TUR SİSTEMİ NASIL?

Avrupa Ligi formatına göre lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna kalacak. Puan tablosunda 9 ile 24. sıralar arasında yer alan ekipler ise son 16 bileti için play-off maçları oynayacak.