Fenerbahçe Galatasaray muhtemel 11'ler! FB GS derbide kimler oynayacak, kimler kadroda?

Öte yandan, Fenerbahçe – Galatasaray maçını izlemek isteyenler için yayın bilgileri, maçın başlama saati ve yayıncı kuruluşun şifreli olup olmadığı gibi detaylar da gündemdeki yerini koruyor. Taraftarlar, karşılaşmayı nasıl ve nereden izleyebileceklerini öğrenmek için yoğun şekilde araştırma yapıyor.

FENERBAHÇE – GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan büyük derbi, Bein Sports 1 üzerinden canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Heyecanla beklenen mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyenler, yayın bilgilerine yoğun şekilde ilgi gösteriyor.

BEIN SPORTS 1 FREKANS VE PLATFORM DETAYLARI

Derbiyi Bein Sports 1 kanalından izlemek isteyenler; Digiturk'te 77. kanaldan, Kablo TV'de ise 232. kanaldan yayına ulaşabilir. Ayrıca Bein Sports 1, Türksat uydusu ve çeşitli internet tabanlı platformlar üzerinden şifreli yayın yaparak hizmet vermektedir.

FENERBAHÇE – GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Ezeli rakipler, 1 Aralık Pazartesi günü sahaya çıkarak Süper Lig'de karşı karşıya gelecek. Derbinin tarihine ilişkin detaylar taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor.

FENERBAHÇE – GALATASARAY MAÇI HANGİ SAATTE BAŞLAYACAK?

Büyük bir merakla beklenen dev mücadele, saat 20.00'de hakemin ilk düdüğüyle birlikte start alacak.

FENERBAHÇE – GALATASARAY MAÇI NEREDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK?

İki takım arasındaki kritik müsabaka, İstanbul'da yer alan Chobani FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Dev derbinin atmosferi şimdiden büyük bir heyecan yaratmış durumda.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Alvarez, Nene, Asensio, İsmail, Kerem, Talisca

Galatasaray : Uğurcan, Barış, Sanchez, Bardakcı, Kazımcan, Torreira, Lemina, İlkay, Sané, Yunus, Osimhen