Fenerbahçe Galatasaray arasında kaç puan var, Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe Galatasaray kim önde?

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Galatasaray, 4. haftada Stuttgart'ı 2-0 yenerek puanını 6'ya yükseltti. Fenerbahçe ise bu akşam Liverpool ile karşılaşacak. İşte Şampiyonlar Ligi'nde iki Türk temsilcisinin puan durumu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE FENERBAHÇE GALATASARAY KİM ÖNDE?

Şampiyonlar Ligi'nde şu an Galatasaray önde. Sarı-kırmızılılar 4 maçta 6 puan toplarken, Fenerbahçe 3 maçta 2 puanda bulunuyor.

FENERBAHÇE GALATASARAY ARASINDA KAÇ PUAN VAR?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 4 puan fark bulunuyor. Fenerbahçe'nin Liverpool maçında alacağı sonuç, bu farkı değiştirecek. Sarı-lacivertliler Liverpool'u yenmesi halinde puanını 5'e yükseltecek ve aradaki farkı 1 puana indirecek.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE NE YAPTI?

Galatasaray, ilk 3 maçında 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar, 4. haftada RAMS Park'ta Stuttgart'ı Aleksey Batrakov'un 12. ve 15. dakikalarda attığı gollerle 2-0 mağlup etti ve puanını 6'ya yükseltti. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki sıradaki rakipleri Aston Villa, AEK, Feyenoord ve Paris Saint-Germain.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE NE YAPTI?

Fenerbahçe, ilk 3 maçında 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler 2 puanla 31. sırada yer alıyor ve bu akşam Liverpool'u ağırlayacak.

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Liverpool maçı, bu akşam saat 20.45'te Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu'nda oynanacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.