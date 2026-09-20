Fenerbahçe Eyüpsor maç özeti ve golleri! (ÖZET) Fenerbahçe Eyüpsorkaç kaç bitti, golleri kim attı?

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Fenerbahçe Eyüpsor maç özeti izle! Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, sahasında Eyüpspor'u konuk etti. Kadıköy'de taraftarının desteğini arkasına alan sarı-lacivertliler, mücadeleden tarihi bir galibiyetle ayrılarak gövde gösterisi yaptı. Peki, Fenerbahçe Eyüpsorkaç kaç bitti, golleri kim attı? Detaylar...

FENERBAHÇE EYÜPSPOR ÖZET

Karşılaşmaya adeta fırtına gibi başlayan Fenerbahçe, henüz 30. saniyede Vedat Muriqi'in ceza sahası içinde yerde kalmasıyla penaltı bekledi. VAR incelemesi sonrasında hakem Kadir Sağlam monitöre çağrıldı ve 3. dakikada beyaz noktayı gösterdi. 5. dakikada topun başına geçen Mason Greenwood, hata yapmayarak perdeyi açtı: 1-0.

Erken golün ardından baskısını artıran sarı-lacivertliler, 7. dakikada İrfan Can Kahveci'nin savunma arkasına attığı pasta Kerem Aktürkoğlu'nun ortasını ağlara yollayan Vedat Muriqi ile skoru 2-0'a getirdi. Oyunun kontrolünü tamamen eline alan Fenerbahçe ; 21. dakikada Vedat Muriqi, 38. dakikada Guendouzi ve 45. dakikada İrfan Can Kahveci'nin şık golüyle ilk yarıyı 5-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da tempo düşmedi. 47 ve 55. dakikalarda sahneye bir kez daha çıkan Vedat Muriqi, kendisinin 4'üncü, takımının 7'nci golünü kaydetti. Mücadelenin skorunu belirleyen gol ise 79. dakikada Oğuz Aydın'ın asistinde Mason Greenwood'dan geldi. Sahadan 8-0 galip ayrılan Fenerbahçe, unutulmaz bir akşam yaşattı.

FENERBAHÇE EYÜPSPOR MAÇ ÖZETİ

Maçtan Öne Çıkan Dakikalar:

1' Karşılaşma hakem Kadir Sağlam'ın düdüğüyle başladı. 30. saniyede Vedat Muriqi ceza sahasında yerde kaldı.

3' VAR tavsiyesiyle pozisyonu izleyen Kadir Sağlam penaltı kararı verdi.

5' GOLL! Mason Greenwood penaltıdan topu ağlara gönderdi: 1-0.

7' GOLL! Kerem Aktürkoğlu'nun pasında Vedat Muriqi farkı ikiye çıkardı: 2-0.

21' GOLL! Greenwood'un şutunda kaleciden dönen topu Vedat Muriqi tamamladı: 3-0.

26' Eyüpspor'da Abdullahi, Ederson ile karşı karşıya kaldı; Ederson kritik bir kurtarış yaptı.

38' GOLL! Guendouzi ceza sahası dışından tek vuruşla fileleri havalandırdı: 4-0.

45' GOLL! İrfan Can Kahveci ilk yarının skorunu ilan etti: 5-0.

47' GOLL! Muriqi soluna çekip vurdu, hat-trick yaptı: 6-0.

55' GOLL! İrfan Can'ın kornerinde Muriqi kafayla ağları buldu: 7-0.

58' & 62' Muriqi ve Kerem'in attığı goller ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

79' GOLL! Oğuz Aydın'ın pasında Greenwood kendisinin 2, takımının 8. golünü attı: 8-0.

FENERBAHÇE EYÜPSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Sarı-lacivertlilerin baştan sona üstün götürdüğü ve fırtına gibi estiği mücadele Fenerbahçe'nin 8-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Fenerbahçe, ligdeki çıkışını sürdürerek averajını ve moralini üst seviyeye çıkardı.

FENERBAHÇE EYÜPSPOR GOLLERİ KİM ATTI?

Fenerbahçe'ye farklı galibiyeti getiren gollerin altında şu isimlerin imzası yer aldı:

Mason Greenwood: 5' (Penaltı), 79'

Vedat Muriqi: 7', 21', 47', 55'

Matteo Guendouzi: 38'

İrfan Can Kahveci: 45'

MAÇ KADROLARI VE SAHA İÇİ DİZİLİŞLER

Fenerbahçe İlk 11: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, İrfan Can, Greenwood, Kerem, Muriqi.

Eyüpspor İlk 11: Moldovan, Talha, Anıl, Zak Jules, Giordano, Massanga, Costa, Raux Yao, Boutobba, Michalak, Abdullahi.

(Fenerbahçe'de karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında İsmail Yüksek, Romelu Lukaku, Oğuz Aydın, Kojo Peprah Oppong ve Levent Mercan oyuna dahil olurken; Eyüpspor'da Taşkın, Emre ve Sadya şans bulan isimler oldu.)