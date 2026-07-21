Uefa Şampiyonlar Ligi heyecanı sürerken, "Fenerbahçe en son ne zaman Şampiyonlar Ligi'ne katıldı?" sorusu arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sarı-lacivertli takımın Devler Ligi'nde son kez mücadele ettiği sezon, gruplardaki performansı ve organizasyona yeniden katılma hedefi futbolseverlerin gündeminde bulunuyor. İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki son macerasına dair merak edilenler.

FENERBAHÇE EN SON NE ZAMAN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KATILDI?

Uefa Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Gornik Zabrze ile karşılaşmaya hazırlanan Fenerbahçe, uzun süredir Avrupa'nın en prestijli kulüp organizasyonunun lig aşamasında yer alamıyor. Sarı-lacivertli ekip, bu sezon eleme turlarını geçerek 17 sezondur devam eden Şampiyonlar Ligi hasretini sona erdirmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE EN SON 2008-2009 SEZONUNDA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YER ALDI

Fenerbahçe, Uefa Şampiyonlar Ligi'nde son olarak 2008-2009 sezonunda grup aşamasında mücadele etti. O tarihten bu yana sarı-lacivertli ekip, Devler Ligi'nin lig veya grup etabına katılmayı başaramadı.

Bu sezon yeniden Şampiyonlar Ligi'nde yer alabilmek için mücadele eden Fenerbahçe'nin, Gornik Zabrze engelini aşmasının ardından iki eleme turunu daha geçmesi gerekiyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KAÇ KEZ KATILDI?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi grup veya lig aşamasında bugüne kadar toplam 6 kez mücadele etti. Sarı-lacivertliler organizasyonda şu sezonlarda yer aldı:

• 1996-1997

• 2001-2002

• 2004-2005

• 2005-2006

• 2007-2008

• 2008-2009

Kulüp tarihinin en büyük Avrupa başarısı ise 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline yükselmesi oldu.

ELEMELERDE BİRÇOK KEZ ELENDİ

Fenerbahçe, 2008-2009 sezonunun ardından katıldığı birçok ön eleme turunda istediği başarıyı yakalayamadı. Sarı-lacivertliler; 2002-2003, 2006-2007, 2010-2011, 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2018-2019, 2022-2023, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında elemeleri geçemeyerek Devler Ligi grup aşamasının dışında kaldı.

2011-2012 SEZONUNDA AVRUPA'YA GİDEMEDİ

Fenerbahçe, 2010-2011 sezonunda Süper Lig şampiyonu olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı elde etti. Ancak o dönemde yaşanan şike soruşturması nedeniyle UEFA kararıyla organizasyona dahil edilmedi.

Böylece sarı-lacivertli ekip, sportif olarak kazandığı Devler Ligi hakkını kullanamadı.

AVRUPA MEN CEZASI NEDENİYLE DE KATILAMADI

2013-2014 sezonu başında Şampiyonlar Ligi play-off turunda elenen Fenerbahçe, daha sonra UEFA tarafından verilen iki yıl Avrupa kupalarından men cezası nedeniyle uluslararası organizasyonlarda mücadele edemedi. Hatta sarı-lacivertliler, Süper Lig'de 2013-2014 sezonunu şampiyon tamamlamasına rağmen bu ceza nedeniyle Avrupa kupalarına katılamadı.

HEDEF 17 SEZONLUK HASRETİ BİTİRMEK

Fenerbahçe, Gornik Zabrze karşısında tur atlaması halinde Şampiyonlar Ligi yolunda önemli bir adım atacak. Sarı-lacivertliler, 2. Ön Eleme Turu'nun ardından 3. Ön Eleme ve play-off aşamalarını da geçmesi durumunda uzun yıllardır özlem duyduğu UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yeniden katılma hakkı elde edecek.