Fenerbahçe Dünya Kupası Oyuncu Listesi 2026: Fenerbahçe Dünya Kupası'na kaç futbolcu gönderdi, hangi milli takımda kimler var?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran 2026 tarihinde başlayacak ve 19 Temmuz 2026’da oynanacak final karşılaşmasıyla sona erecek şekilde planlanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek olan turnuva, tarihinde ilk kez 48 takım formatıyla oynanacak ve toplam 104 maçla futbolseverleri buluşturacaktır. Bu büyük organizasyon öncesinde kulüp bazlı oyuncu dağılımları da dikkat çekmektedir. Türkiye liglerinden toplam 45 futbolcunun Dünya Kupası kadrolarında yer aldığı süreçte, Fenerbahçe 11 oyuncu ile önemli bir temsil gücü elde etmektedir. Peki, Fenerbahçe Dünya Kupası'na kaç futbolcu gönderdi, hangi milli takımda kimler var? Detaylar...

FENERBAHÇE DÜNYA KUPASI OYUNCU LİSTESİ 2026

Sarı-lacivertli kulübün farklı kıtalardan milli takım oyuncularına sahip olması, bu geniş katılımın temel nedenleri arasında yer almaktadır.

Fenerbahçe’nin 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alan futbolcular, hem Türkiye Milli Takımı hem de farklı ülkelerin milli takımlarında görev alarak turnuvada sahne alacaktır. Bu durum, kulübün uluslararası oyuncu havuzunun genişliğini ve kadro çeşitliliğini ortaya koymaktadır.

FENERBAHÇE DÜNYA KUPASI KADROSU OYUNCU DAĞILIMI

Türkiye Milli Takımı için turnuvada forma giyecek Fenerbahçeli futbolcular:

Mert Günok

Çağlar Söyüncü

Mert Müldür

İsmail Yüksek

Oğuz Aydın

Kerem Aktürkoğlu

İrfan Can Kahveci

Yabancı milli takımlar adına Dünya Kupası’na katılacak Fenerbahçe oyuncuları:

Ederson (Brezilya)

Nelson Semedo (Portekiz)

N’Golo Kanté (Fransa)

Edson Álvarez (Meksika)

Bu dağılım, Fenerbahçe’nin yalnızca Türkiye futboluna değil, aynı zamanda küresel futbol sahnesine de oyuncu gönderen önemli kulüplerden biri olduğunu göstermektedir.

FENERBAHÇE DÜNYA KUPASI'NA KAÇ FUTBOLCU GÖNDERDİ, HANGİ MİLLİ TAKIMDA KİMLER VAR?

2026 FIFA Dünya Kupası kadroları incelendiğinde Fenerbahçe’nin turnuvaya toplam 11 futbolcu gönderdiği görülmektedir. Bu futbolcular farklı milli takımlar altında mücadele ederek kulübü uluslararası arenada temsil edecektir.

Turnuvada Fenerbahçe oyuncularının milli takımlara göre dağılımı şu şekildedir:

Türkiye Milli Takımı oyuncuları, turnuvada ülkeyi temsil ederken aynı zamanda kulüp bazında Fenerbahçe’nin yerli oyuncu gücünü ortaya koymaktadır. Bu grup içerisinde savunma, orta saha ve hücum hattında görev yapan önemli isimler bulunmaktadır.

Yabancı milli takımlar tarafında ise Fenerbahçe, Avrupa ve Amerika kıtasından farklı futbolcularıyla dikkat çekmektedir. Brezilya, Portekiz, Fransa ve Meksika milli takımlarında forma giyen oyuncular, kulübün uluslararası kadro yapısını güçlendirmektedir.