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Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı başladı mı, ne zaman başlayacak?

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Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı başladı mı, ne zaman başlayacak?
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Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı için geri sayım sona ererken futbolseverler karşılaşmanın başlama saatini araştırıyor. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak mücadeleyi canlı takip etmek isteyen taraftarlar, “Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı başladı mı, saat kaçta başlayacak?” sorularına yanıt arıyor. Peki, Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasındaki mücadele futbol gündeminde yer alıyor. Karşılaşmayı kaçırmak istemeyen taraftarlar, maçın başlayıp başlamadığını ve canlı yayın saatini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. “Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı başladı mı, ne zaman başlayacak?” sorusu öne çıkarken mücadelenin yayın bilgileri de merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. 10 Ekim 2026 Cumartesi günü Rize'deki Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde taraftarlar, maçın başlama saatini ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor.

FENERBAHÇE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasındaki Süper Lig karşılaşması saat 19.00'da başlayacak. Deplasmanda puan mücadelesi verecek sarı-lacivertli ekibin maçını takip etmek isteyen futbolseverler, yayın detaylarına odaklandı.

FENERBAHÇE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe karşılaşması, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi televizyondan takip edemeyecek olan taraftarlar ise yayıncı kuruluşun dijital platformlarındaki izleme seçeneklerini araştırıyor.

FENERBAHÇE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı, beIN SPORTS 1 üzerinden şifreli olarak ekranlara gelecek. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverlerin ilgili yayın platformuna aboneliğinin bulunması gerekiyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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