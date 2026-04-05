FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? Fenerbahçe Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi ve saatinin yanı sıra yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. 2024-2025 sezonunun başlangıcını işaret eden Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçları, bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Maçın tarihi, saati ve yayın kanalı hakkında en güncel bilgilere ulaşmak için haberimizi okuyabilirsiniz. Fenerbahçe Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beşiktaş maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe Beşiktaş maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Fenerbahçe Beşiktaş maçını şifresiz izleyebilecekler.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beşiktaş maçı bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

Türk futbolunun en köklü rekabetlerinden biri olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için geri sayım sürerken, dev randevu öncesi istatistikler nefes kesiyor. Süper Lig tarihinde 140. kez karşı karşıya gelecek olan iki dev kulübün geçmişteki kapışmaları, sahadaki dengenin ne kadar hassas olduğunu gözler önüne seriyor. İşte Kadıköy’deki dev buluşma öncesi öne çıkan çarpıcı rakamlar ve tarihi notlar:

SÜPER LİG TARİHİNDE 140. RANDEVU: ASLAN PAYI FENERBAHÇE’NİN

Süper Lig’in tozlu sayfalarına bakıldığında, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında bugüne kadar oynanan 139 lig maçında sarı-lacivertli ekibin hafif bir üstünlüğü göze çarpıyor. Kanarya bu maçların 50’sinden zaferle ayrılırken, Kara Kartal 44 kez sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. İki ezeli rakip 45 mücadelede ise yenişemeyerek puanları paylaştı. Gol sayılarında da büyük bir rekabet hakim; Fenerbahçe rakip fileleri 161 kez sarsarken, Beşiktaş 160 golle hemen ensesinde yer alıyor.

KADIKÖY’DE EV SAHİBİ ÜSTÜNLÜĞÜ: 63 MAÇLIK DEV REKABET

Fenerbahçe’nin evi Ülker Stadyumu, bugüne kadar resmi ve özel toplam 63 derbiye ev sahipliği yaptı. Bu zorlu atmosferde Fenerbahçe (biri hükmen olmak üzere) 23 kez gülen taraf olurken, Beşiktaş deplasmanda 22 galibiyet elde ederek rakibine zor anlar yaşattı. Kadıköy’deki 18 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu sahada oynanan tüm maçlarda Fenerbahçe 90, Beşiktaş ise 86 gol atarak seyirciye tam bir futbol şöleni sundu.

LİG MAÇLARINDA ÜLKER STADYUMU FAKTÖRÜ

Sadece lig maçları baz alındığında Kadıköy’de 44 kez kozlarını paylaşan devlerden Fenerbahçe, 17 galibiyetle sahasını korumayı bildi. Beşiktaş ise bu zorlu deplasmandan 12 kez galibiyet koparmayı başardı. Sarı-lacivertliler evindeki lig randevularında toplam 63 gol atarken, siyah-beyazlılar Kadıköy ağlarını 58 kez havalandırarak karşılık verdi.

UNUTULMAZ SKORLAR: BEŞİKTAŞ’IN TARİHİ FARK ATTIĞI MAÇLAR

Beşiktaş, deplasman fobisini yendiği bazı maçlarda Fenerbahçe’ye tarihi mağlubiyetler yaşattı. Özellikle 6 Ocak 1990 tarihindeki 5-1’lik skor, derbi tarihinin en unutulmaz sonuçları arasında yer alıyor. Siyah-beyazlılar ayrıca Kadıköy’de rakibini 4-0 ve 4-1 gibi ağır skorlarla devirmeyi de başardı. Fenerbahçe ise rakibine karşı kendi evinde biri hükmen olmak üzere 4 kez 3-0’lık net skorlarla üstünlük sağladı.