Fenerbahçe Beko Virtus Bologna maçı hangi kanalda nereden izlenir?
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague mücadelesinde Virtus Bologna ile karşılaşacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen basketbolseverler, maçın başlama saati, yayın bilgileri ve yayının şifresiz olup olmayacağına dair detayları araştırıyor.

EuroLeague heyecanında Fenerbahçe Beko ile Virtus Bologna parkede kozlarını paylaşacak. Taraftarlar ise bu önemli maçın hangi kanalda yayınlanacağını, nereden izlenebileceğini ve yayının ücretsiz erişime açık olup olmadığını merak ediyor.

FENERBAHÇE BEKO VS VIRTUS BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko ile Virtus Bologna arasında oynanacak THY EuroLeague karşılaşması, S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

S SPORT PLUS CANLI İZLEME BİLGİLERİ

S Sport Plus yayınları, belirlenen kanal numaraları üzerinden, Türksat uydusu ve internet platformlarında şifreli şekilde izlenebilmektedir.

S SPORT CANLI İZLEME FREKANS VE PLATFORMLARI

S Sport; Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77 ve Vodafone TV 11 numaralı kanallar üzerinden, ayrıca Türksat uydusu ve internet aracılığıyla yine şifreli olarak yayın yapmaktadır.

FENERBAHÇE BEKO–VIRTUS BOLOGNA MAÇI HANGİ GÜN?

Fenerbahçe Beko ile Virtus Bologna arasındaki mücadele 25 Kasım Salı günü yapılacaktır.

MAÇIN BAŞLAMA SAATİ

THY EuroLeague heyecanı saat 20:45'te başlayacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, İstanbul'da bulunan Ülker Sports Arena'da oynanacaktır.

