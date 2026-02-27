Fenerbahçe, basketbol milli takımına oyuncu gönderdi mi? A Milli basketbol takımında kaç Fenerbahçeli oyuncu var?
Fenerbahçe, A Milli Basketbol Takımı kadrosuna kaç oyuncu gönderdi sorusu basketbolseverler tarafından merak ediliyor. Takımın son açıklanan kadrosunda, sarı-lacivertli formayı giyen oyuncuların sayısı ve hangi oyuncuların milli takıma çağrıldığı sporseverler tarafından yoğun şekilde takip ediliyor. Milli takımın performansını etkileyebilecek bu isimler, FIBA Dünya Kupası Elemeleri öncesi büyük önem taşıyor.
A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI ADAY KADROSU AÇIKLANDI
Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünde hazırlanan A Milli Basketbol Takımı aday kadrosu belli oldu. İşte takımlara göre grup grup aday oyuncular:
ANADOLU EFES OYUNCULARI
• Ercan Osmani
• Erkan Yılmaz
• Şehmus Hazer
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ OYUNCULARI
• Furkan Haltalı
• Malachi Flynn
BEŞİKTAŞ GAİN OYUNCULARI
• Yiğit Arslan
• Berk İbrahim Uğurlu
• Sertaç Şanlı
FENERBAHÇE BEKO OYUNCULARI
• Onuralp Bitim
• Metecan Birsen
• Tarık Biberovic
GALATASARAY MCT TECHNIC OYUNCULARI
• Can Korkmaz
GLINT MANISA BASKET OYUNCULARI
• Yiğit Onan
TOFAŞ OYUNCULARI
• Furkan Korkmaz
• Yiğitcan Saybir
TRABZONSPOR OYUNCULARI
• İsmail Cem Ulusoy
PANATHINAIKOS AKTOR OYUNCULARI
• Cedi Osman
• Ömer Faruk Yurtseven