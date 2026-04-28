Son dönemde iş dünyası ve spor camiasında en çok konuşulan isimlerden biri olan Barış Göktürk, Fenerbahçe başkan adaylığı açıklamasıyla kamuoyunun odağına yerleşmiştir. Peki, Fenerbahçe başkan adayı Barış Göktürk ne iş yapıyor, serveti ne kadar? Barış Göktürk kaç yaşında, nereli? Detaylar...

BARIŞ GÖKTÜRK KİMDİR?

Barış Göktürk, iş dünyasındaki faaliyetleri ve spor yönetimi alanındaki çalışmalarıyla son dönemde dikkat çeken isimler arasında yer almaktadır. 1982 yılında İstanbul’da doğan Göktürk, eğitim hayatını Saint Benoit Fransız Lisesi’nde tamamlamış, ardından University of California’da İşletme Ekonomisi eğitimi almıştır.

Basına yansıyan bilgilere göre Göktürk, kariyerine aile şirketlerinde başlamış ve zaman içinde bu yapıyı uluslararası ölçekte faaliyet gösteren bir şirketler topluluğuna dönüştürmüştür. Sanayi, ticaret, gayrimenkul geliştirme, fuarcılık, medya, tarım ve hayvancılık gibi birçok farklı sektörde faaliyet gösteren Göktürk Holding’in kurucu yönetim kurulu başkanıdır.

İş insanı olarak özellikle çelik endüstrisi, katma değerli üretim, uluslararası ticari iş birlikleri ve şirket birleşmeleri gibi alanlarda uzmanlaşmıştır. Türkiye’nin yanı sıra Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri’nde de faaliyet gösteren şirketleri bulunmaktadır.

Aynı zamanda spor yöneticiliği alanında da görevler üstlenen Barış Göktürk, Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Fenerbahçe Kalkınma Platformu Kuruculuğu gibi pozisyonlarda bulunmuştur. 11 Mart 2026 tarihinde yaptığı açıklamayla 2027 seçimli genel kurulunda Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunu duyurmasıyla kamuoyunun gündeminde geniş yer edinmiştir.

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYI BARIŞ GÖKTÜRK NE İŞ YAPIYOR?

BARIŞ GÖKTÜRK'ÜN SERVETİ NE KADAR?

Barış Göktürk’ün kişisel servetine ilişkin resmi ve doğrulanmış bir rakam kamuya açık şekilde yer almamaktadır. Ancak sahip olduğu Göktürk Holding’in yıllık satış gelirinin yaklaşık 220 milyon dolar seviyesinde olduğu basına yansıyan bilgiler arasındadır.

Şirketler topluluğunun Türkiye, Avrupa ve Amerika’da faaliyet göstermesi; çelik sanayi, gayrimenkul ve uluslararası ticaret gibi yüksek hacimli sektörlerde yer alması nedeniyle Göktürk’ün önemli bir ekonomik güce sahip olduğu değerlendirilmektedir.

Ayrıca 2019 yılında halka arz edilen grup şirketleri ve uluslararası satın almalar, şirket yapısının büyüklüğünü artıran önemli adımlar arasında gösterilmektedir. Bu nedenle serveti hakkında net bir rakam verilmemekle birlikte, iş dünyasındaki ölçek dikkate alındığında yüksek gelirli iş insanları arasında yer aldığı kabul edilmektedir.

BARIŞ GÖKTÜRK KAÇ YAŞINDA?

Barış Göktürk, 1982 yılında doğmuştur. Bu bilgilere göre 2026 yılı itibarıyla 44 yaşındadır.

BARIŞ GÖKTÜRK NERELİ?

Barış Göktürk İstanbul doğumludur. Eğitim ve kariyer hayatının büyük bölümünü Türkiye’de sürdürmekle birlikte, uluslararası eğitim geçmişi ve yurt dışı şirket yapılanmaları sayesinde küresel bir iş ağına sahiptir.