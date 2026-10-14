Fenerbahçe Aston Villa ile daha önce maç yaptı mı, tarihteki Fenerbahçe Aston Villa maçları ve sonuçları ne?

Şampiyonlar Ligi'nde dev randevuya çıkacak Fenerbahçe, Aston Villa karşısında tarihi bir ilk peşinde. Sarı-lacivertlilerin İngiliz rakibiyle geçmişte oynadığı maçlar, bu akşamki karşılaşmanın önemini daha da artırıyor. Fenerbahçe, Aston Villa ile kaç kez karşılaştı, hiç galibiyeti var mı? İki takım en son ne zaman ve hangi skorla karşı karşıya geldi? Tüm ayrıntılar haberimizin devamında...

FENERBAHÇE ASTON VILLA İLE DAHA ÖNCE MAÇ YAPTI MI?

Evet, Fenerbahçe ile Aston Villa daha önce resmi maçlarda karşı karşıya geldi. İki takım bugüne kadar Avrupa kupalarında toplam 3 kez kozlarını paylaştı. Uefa Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak mücadele, iki ekip arasındaki dördüncü resmi karşılaşma olacak.

TARİHTEKİ FENERBAHÇE ASTON VILLA MAÇLARI VE SONUÇLARI

Fenerbahçe ile Aston Villa arasında oynanan maçların sonuçları şöyle:

14 Eylül 1977 – UEFA Kupası: Aston Villa 4-0 Fenerbahçe

28 Eylül 1977 – UEFA Kupası: Fenerbahçe 0-2 Aston Villa

22 Ocak 2026 – UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe 0-1 Aston Villa

FENERBAHÇE ASTON VILLA'YI HİÇ YENDİ Mİ?

Fenerbahçe, Aston Villa karşısında henüz bir galibiyet elde edemedi. İki takım arasında oynanan 3 maçın tamamını İngiliz ekibi kazandı. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmalarda rakip fileleri havalandıramazken, kalesinde ise toplam 7 gol gördü. Bu nedenle Fenerbahçe, Villa Park'ta hem Aston Villa'ya karşı ilk galibiyetini hem de ilk golünü arayacak.

İKİ TAKIM İLK KEZ 1977'DE KARŞILAŞTI

Fenerbahçe ile Aston Villa'nın ilk randevusu 1977-1978 sezonunda gerçekleşti. O dönemki adıyla UEFA Kupası'nın ilk turunda eşleşen iki takımın İngiltere'deki ilk maçını Aston Villa 4-0 kazandı. İstanbul'da oynanan rövanşta da sahadan 2-0 galip ayrılan İngiliz ekibi, turu geçen taraf oldu.

SON MAÇ KADIKÖY'DE OYNANDI

İki takım, 49 yıl aradan sonra geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yeniden karşı karşıya geldi. 22 Ocak 2026'da Kadıköy'de oynanan mücadeleyi Aston Villa 1-0 kazandı. Bu karşılaşmada da İngiliz ekibinin başında bugün olduğu gibi Unai Emery bulunuyordu.

FENERBAHÇE'NİN İNGİLİZ TAKIMLARIYLA KARNESİ

Fenerbahçe, bugüne kadar İngiliz takımlarıyla 23 resmi maç yaptı. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe'nin İngiliz ekipleri arasında en çok karşılaştığı rakip 7 maçla Manchester United olurken, Arsenal ile 6 kez kozlarını paylaştı. Aston Villa maçı, sarı-lacivertlilerin İngiliz takımlarına karşı oynayacağı 24. resmi mücadele olacak.

ASTON VILLA'NIN TÜRK TAKIMLARIYLA KARNESİ

Aston Villa, Türk takımlarıyla daha önce 7 kez karşı karşıya geldi. İngiliz ekibi bu maçlarda 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe'ye karşı 3 galibiyeti bulunan Aston Villa, diğer galibiyetlerini ise Beşiktaş ve Trabzonspor karşısında elde etti.

ASTON VILLA FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Aston Villa ile Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında bugün, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü karşı karşıya geliyor. Villa Park'ta oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.