Fenerbahçe Anadolu Efes maçı hangi kanalda, Fenerbahçe Beko Anadolu Efes nereden CANLI izlenir?

Türkiye basketbolunun iki devi parkede kozlarını paylaşıyor. Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanacak dev maç öncesi taraftarlar, "Fenerbahçe Anadolu Efes maçı hangi kanalda yayınlanacak, Fenerbahçe Beko Anadolu Efes karşılaşması nereden canlı izlenir?" sorularına yanıt arıyor. Büyük heyecana sahne olacak mücadelenin yayın bilgileri belli oldu.

FENERBAHÇE BEKO VS ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'de haftanın en kritik karşılaşmalarından biri basketbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes'in kozlarını paylaşacağı dev mücadele, Türkiye'de birden fazla platform üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Derbi niteliği taşıyan karşılaşmanın yayın saati ve kanalları netleşti.

FENERBAHÇE BEKO-ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALLARDAN CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanacak EuroLeague karşılaşması; S Sport Plus, S Sport ve Idman TV ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. Basketbolseverler, tercihlerine göre uydu, dijital platform veya internet üzerinden maçı izleyebilecek.

S SPORT PLUS CANLI YAYIN BİLGİLERİ

S Sport Plus, uydu yayını ve internet platformu üzerinden şifreli olarak hizmet veriyor. Karşılaşma, platformun dijital yayın kanalları aracılığıyla canlı olarak izlenebilecek.

IDMAN TV CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Idman TV, Azerspace 46E uydusu üzerinden ve internet yayını aracılığıyla şifreli olarak izlenebiliyor. Karşılaşma, kanalın canlı yayın akışında yer alacak.

S SPORT CANLI YAYIN VE PLATFORM DETAYLARI

S Sport kanalı; Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77 ve Vodafone TV 11 numaralı kanallar üzerinden yayın yapıyor. Ayrıca uydu ve internet üzerinden de şifreli şekilde izlenebiliyor.

FENERBAHÇE BEKO-ANADOLU EFES MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki EuroLeague mücadelesi, 29 Ocak Perşembe günü oynanacak.

FENERBAHÇE BEKO-ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Dev karşılaşma, 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO-ANADOLU EFES MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki dev ekibi karşı karşıya getirecek EuroLeague maçı, İstanbul'da bulunan Ülker Sports Arena'da oynanacak.