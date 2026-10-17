Fenerbahçe Alanyaspor özet ve goller izle! Fenerbahçe Alanyaspor maçı özeti golleri nereden, nasıl izlenir?

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Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Futbolseverlerin yakından takip ettiği mücadelede iki takım da sahaya ilk 11’leriyle çıktı. Karşılaşmanın önemli anları, gol pozisyonları ve tartışmalı kararlar dikkat çekti. Maçın ardından taraftarlar, Fenerbahçe Alanyaspor maç özeti ve golleri nereden, nasıl izlenir? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte karşılaşmanın öne çıkan dakikaları ve maç özetine ilişkin detaylar.

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor arasındaki mücadele 3-0 sona erdi. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Fenerbahçe, ikinci yarıda bulduğu iki golle karşılaşmayı üç farklı kazandı.

İlk yarı sonucu: Fenerbahçe 1-0 Alanyaspor

Maç sonucu: Fenerbahçe 3-0 Alanyaspor

Goller: Romelu Lukaku (40'), Kerem Aktürkoğlu (71'), Vedat Muriqi (87')

FENERBAHÇE ALANYASPOR ÖZET VE GOLLER İZLE!

Fenerbahçe ile Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmada ilk gol 40. dakikada Romelu Lukaku’dan geldi. Levent Mercan’ın sol kanattan gönderdiği sert ortada topa dokunan Lukaku, takımını 1-0 öne geçirdi.

İkinci yarıda Fenerbahçe, 71. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşla farkı ikiye çıkardı. Mücadelenin 87. dakikasında ise Vedat Muriqi, takımının üçüncü golünü kaydetti ve maçın sonucunu belirledi.

Karşılaşmada İrfan Can Kahveci’nin gol girişimlerinden biri ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı. İkinci yarının başında ağlarla buluşan top da hakem incelemesinin ardından iptal edildi.

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI ÖZETİ GOLLERİ NEREDEN, NASIL İZLENİR?

Fenerbahçe-Alanyaspor maçının özet görüntülerini ve gollerini izlemek isteyenler, karşılaşmanın yayın haklarını elinde bulunduran resmî yayıncı kuruluşun platformlarını ve kulüplerin resmî dijital hesaplarını kontrol edebilir. Özet görüntülerinin erişime açıldığı resmî kanallar üzerinden maçın önemli pozisyonları takip edilebilir.

Karşılaşmanın öne çıkan anları arasında Lukaku’nun ilk golü, Kerem Aktürkoğlu’nun skoru 2-0’a getiren vuruşu ve Vedat Muriqi’nin maçın sonucunu belirleyen golü yer aldı.

FENERBAHÇE VE ALANYASPOR İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Levent, Guendouzi, Kante, Greenwood, İrfan Can, Oğuz, Lukaku.

Alanyaspor: Victor, Lima, Fatih, Aliti, Hadergjonaj, Makouta, Baran, Ruan, Ui-jo, İbrahim, Arda.

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI

17. dakika: VAR incelemesinin ardından Fenerbahçe lehine penaltı kararı verildi.

18. dakika: Greenwood’un penaltı vuruşunda kaleciden dönen topu İrfan Can Kahveci tamamladı.

19. dakika: İrfan Can’ın golü, ceza sahasına erken girdiği gerekçesiyle iptal edildi.

40. dakika: Lukaku, Fenerbahçe’yi 1-0 öne geçirdi.

47. dakika: İrfan Can Kahveci’nin golü ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

51. dakika: VAR incelemesinin ardından Fenerbahçe’nin golü iptal edildi.

71. dakika: Kerem Aktürkoğlu skoru 2-0 yaptı.

87. dakika: Vedat Muriqi, Fenerbahçe’nin üçüncü golünü kaydetti.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor’u 3-0 mağlup etti.