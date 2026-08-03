Fenerbahçe Adası nerede, Fenerbahçe Adası var mı?

Sarı-lacivertli kulüp, toplam 1907 konuttan oluşacak projede yer alan doğal adaya "Fenerbahçe Adası" adının verileceğini duyurdu. Projenin tanıtım görsellerinin paylaşılmasının ardından detaylar futbolseverler ve yatırımcılar tarafından merak edilmeye başlandı.

FENERBAHÇE'DEN MUĞLA'DA DEV YAŞAM PROJESİ

Fenerbahçe, Muğla'nın Milas ilçesinde hayata geçirmeyi planladığı yeni yaşam projesinin ilk detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Tanıtım görsellerine göre proje, toplam 1907 konuttan oluşacak ve bölgenin doğal yapısını koruyacak şekilde tasarlanacak.

Projede yer alan doğal adaya ise "Fenerbahçe Adası" adı verilecek. Bu detay, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırırken, projenin mimari yapısı ve sosyal yaşam alanları da dikkat çekti.

PROJEDE HANGİ ALANLAR YER ALACAK?

Paylaşılan tanıtım bilgilerine göre proje yalnızca konutlardan oluşmayacak. Yaşam alanında yat limanı, marina, sosyal tesisler, spor alanları, yürüyüş yolları ve modern çevre düzenlemeleri de bulunacak.

Doğayla uyumlu bir konseptle planlandığı belirtilen projede deniz manzarası ve doğal çevrenin ön planda tutulduğu ifade edilirken, sürdürülebilir yaşam anlayışına uygun bir yerleşim alanının hedeflendiği aktarıldı.

"DOĞAYLA İÇ İÇE" KONSEPTİ ÖN PLANA ÇIKIYOR

Tanıtım afişlerinde projenin öne çıkan temaları arasında "Doğayla İç İçe", "Eşsiz Manzara", "Sürdürülebilir Yaşam" ve "Fenerbahçe Ruhuyla" ifadeleri yer aldı.

Planlamaya göre marina, konutlar, sosyal yaşam alanları ve spor tesisleri bir arada konumlandırılarak sakinlere kapsamlı bir yaşam deneyimi sunulması amaçlanıyor.

FENERBAHÇE ADASI DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Projeye ilişkin en dikkat çeken ayrıntılardan biri ise arazi içerisinde bulunan doğal adaya "Fenerbahçe Adası" isminin verilecek olması oldu. Bu karar, kulübün marka değerini projeye yansıtmayı hedefleyen önemli unsurlardan biri olarak değerlendiriliyor.

İNŞAAT SÜRECİ İHALE SONRASI BAŞLAYACAK

Paylaşılan bilgilere göre projenin ihale sürecinin tamamlanmasının ardından inşaat çalışmalarına başlanması planlanıyor. Projenin etaplar halinde hayata geçirilmesi beklenirken, yatırımın bölge ekonomisine ve turizmine de katkı sağlaması hedefleniyor. Fenerbahçe cephesinden ilerleyen süreçte proje takvimi ve yeni gelişmelere ilişkin açıklamaların yapılması bekleniyor.