Fenerbahçe 11'i! Brann FB maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? Brann Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11!

Fenerbahçe 11'i! Brann FB maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? Brann Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11!
Güncelleme:
Brann - Fenerbahçe maç kadrosu! Brann Fenerbahçe 11'ler! Brann FB maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Brann Fenerbahçe ilk 11'ler açıklanıyor. Brann Fenerbahçe muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar...

Brann Fenerbahçe maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Brann Fenerbahçe ilk 11'ler açıklanıyor. Brann Fenerbahçe muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

BRANN - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU İLK 11

Brann - Fenerbahçe maç kadrosu açıklandı:

Brann 11: Dyngeland, De Roeve, Pallesen, Helland, Dragsnes, Pedersen, Kornvig, Sörensen, Mathisen, Castro, Holm.

Fenerbahçe 11: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, Nene, Talisca, Kerem, En Nesyri.

Fenerbahçe 11'i! Brann FB maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? Brann Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11!

Brann maçı öncesinde Fenerbahçe'de 2 eksik isim bulunuyor.

Ferencvaros karşılaşmasında kırmızı kart görüp 2 maç ceza alan Jhon Duran ile henüz tam olarak iyileşmeyen Çağlar Söyüncü, Norveç deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.

Bir süredir takımla birlikte çalışan Sebastian Szymanski'nin de yarınki maçın kadrosunda olması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, Brann mücadelesinde yeniden 11'e dönecek.

Teknik direktör Domenico Tedesco, ligde son oynanan RAMS Başakşehir müsabakasına yedek başlayıp daha sonra oyuna dahil olan En-Nesyri'yi yarın ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.

Onur BAYRAM
