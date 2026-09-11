FED FAİZ KARARI SON DAKİKA! FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde, faizler düşecek mi sabit mi kalacak?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasına ilişkin kararları küresel piyasalarda yakından takip ediliyor. Yatırımcılar, 2026 yılının kalan döneminde gerçekleştirilecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantılarının tarihlerini takip ederken, gözler bir sonraki faiz kararına çevrildi. Fed’in faiz kararını hangi tarihte açıklayacağı ve toplantı sonrasında yapılacak değerlendirmeler merak konusu oldu. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde, faizler düşecek mi sabit mi kalacak? Detaylar...

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Fed’in 2026 yılı toplantı takvimine göre, yılın bir sonraki FOMC toplantısı 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. İki gün sürecek toplantının ardından faiz kararı 16 Eylül 2026 Çarşamba günü açıklanacak.

Fed faiz kararının Türkiye saatiyle 21.00’de kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Faiz kararının açıklanmasının ardından Fed Başkanı tarafından yapılacak değerlendirmeler de yakından takip edilecek.

Fed, para politikası kararlarını belirlerken enflasyon, istihdam ve ekonomik aktiviteye ilişkin verileri değerlendiriyor. Bu kapsamda FOMC toplantılarında alınan kararlar, para politikasının seyri açısından takip edilen gelişmeler arasında yer alıyor.

FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Fed’in faiz kararları öncesinde yatırımcıların gündeminde toplantı takvimi ve para politikasına ilişkin gelişmeler bulunuyor. Fed’in 2026 yılı içerisinde gerçekleştireceği FOMC toplantılarının kalan tarihleri belli olurken, bir sonraki toplantı 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak.

Fed’in para politikası kararlarında enflasyon, istihdam ve ekonomik aktiviteye ilişkin veriler değerlendiriliyor. Bu nedenle toplantılarda alınan kararların yanı sıra Fed yetkililerinin ekonomik görünüm ve para politikasına ilişkin açıklamaları da takip ediliyor.

FED 2026 TOPLANTI TARİHLERİ

Fed’in 2026 yılında gerçekleştireceği FOMC toplantılarının yılın kalan bölümündeki tarihleri şöyle:

15-16 Eylül 2026

27-28 Ekim 2026

8-9 Aralık 2026

FOMC toplantıları iki gün sürerken, toplantıların ardından para politikası kararları kamuoyuna açıklanıyor. Faiz kararlarının yanı sıra Fed yetkililerinin ekonomik görünüm ve para politikasına ilişkin değerlendirmeleri de yatırımcılar tarafından takip ediliyor.