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FED faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak? Amerikan Merkez Bankası faiz indirecek mi?

FED faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak? Amerikan Merkez Bankası faiz indirecek mi?
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Fed faiz kararı için geri sayım başladı. Küresel piyasaların merakla beklediği Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) temmuz ayı toplantısı öncesinde gözler karar tarihine çevrildi. Yatırımcılar, "Fed faiz kararı ne zaman hangi gün açıklanacak?" ve "Amerikan Merkez Bankası faiz indirecek mi?" sorularına yanıt ararken, piyasa beklentileri de netleşmeye başladı.

Küresel piyasaların yakından takip ettiği Fed faiz kararı için bekleyiş sürüyor. Finans piyasalarından yatırımcılara, döviz ve emtia piyasalarından küresel ekonomiye kadar geniş bir alanı etkileyen Amerikan Merkez Bankası'nın temmuz ayı faiz kararı öncesinde gözler toplantı takvimine çevrildi. Yeni haftayla birlikte "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?" sorusu yeniden gündemin üst sıralarında yer alırken, piyasalar karar öncesi beklentilerini şekillendirmeye devam ediyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN HANGİ GÜN AÇIKLANACAK?

Amerikan Merkez Bankası (Fed), temmuz ayı faiz kararı kapsamında 29 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek toplantının ardından kararını TSİ 21.00'de kamuoyuyla paylaşacak.

Faiz kararının açıklanmasının ardından ise Kevin Warsh, TSİ 21.30'da düzenlenecek basın toplantısında değerlendirmelerde bulunacak.

Fed'in açıklayacağı politika faizi yalnızca ABD ekonomisi açısından değil, küresel finans piyasaları açısından da yakından takip ediliyor. Kararın ardından başta döviz kurları, altın fiyatları, hisse senedi piyasaları ve tahvil getirileri olmak üzere birçok finansal göstergede hareketlilik yaşanabiliyor.

Bu nedenle yatırımcılar ve ekonomi çevreleri, toplantıdan çıkacak sonucu dikkatle izlemeye hazırlanıyor.

AMERİKAN MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRECEK Mİ?

Fed'in temmuz ayı toplantısı öncesinde piyasa beklentileri büyük ölçüde şekillenmiş durumda.

20 Temmuz 2026 Perşembe günü itibarıyla oluşan piyasa beklentilerine göre;

Piyasaların yüzde 12,2'si Fed'in politika faizini 25 baz puan artırmasını bekliyor.

Yüzde 87,8'lik kesim ise faiz oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmayacağını, yani faizlerin mevcut seviyesinde sabit bırakılacağını öngörüyor.

Mevcut beklenti verilerine göre piyasalarda ağırlıklı senaryo, Fed'in temmuz toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmemesi yönünde bulunuyor.

Fed'in resmi faiz kararı ise 29 Temmuz saat 21.00'de açıklanacak duyuruyla netlik kazanacak. Karar sonrasında yapılacak basın toplantısında kamuoyuyla paylaşılacak değerlendirmeler de piyasalar tarafından yakından takip edilecek.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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