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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin, gazetecilikle başladığı meslek hayatını halkla ilişkiler, iletişim ve pazarlama alanlarında sürdürdü. Turkuvaz Medya Grubu'nda Kurumsal İletişim Grubu Başkanı olarak görev yapan Alptekin, 2018 yılında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeliğine getirilen Alptekin, 2025 yılında yeniden kurul üyeliğine atandı. Peki, Fecir Alptekin kimdir? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin kaç yaşında, nereli, kimin kızı, eşi kim? Detaylar...

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI FECİR ALPTEKİN KİMDİR?

Fecir Alptekin, 1975 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitim hayatını İtalyan Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nde sürdüren Alptekin, 1999 yılında Psikolojik Danışmanlık eğitimini tamamladı.

Meslek hayatına gazetecilikle başlayan Fecir Alptekin, Cumhuriyet Gazetesi ve Yeni Binyıl gazetelerinde muhabir ve editör olarak çalıştı. Daha sonra halkla ilişkiler, iletişim ve pazarlama alanlarında görev aldı.

Novartis Pharma, TÜSİAD, Türk Reklam Ajansları Derneği ve Memorial Sağlık Grubu'nda çeşitli görevlerde bulunan Alptekin, 2006 yılında Turkuvaz Medya Grubu'nda çalışmaya başladı. Burada Kurumsal İletişim Grubu Başkanı olarak görev yaptı.

24 Temmuz 2018 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atanan Fecir Alptekin'in atama kararı 25 Temmuz 2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı. Kararda Alptekin'in Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandığı belirtildi.

11 Aralık 2018 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeliğine de atanan Alptekin, 31 Mart 2025 tarihli ve 2025/92 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında yeniden aynı kurulun üyeleri arasında yer aldı. Söz konusu karar 10 Nisan 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı.

FECİR ALPTEKİN KAÇ YAŞINDA?

Fecir Alptekin 1975 doğumludur. Biyografik kaynaklarda yaşı 51 olarak yer almaktadır.

FECİR ALPTEKİN NERELİ?

Fecir Alptekin, 1975 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitim hayatının ilk bölümünü İstanbul'daki İtalyan Lisesi'nde geçirdi. 1986-1994 yılları arasında İtalyan Lisesi'nde eğitim gördü.

Ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde Psikolojik Danışmanlık eğitimi alan Alptekin, 1999 yılında üniversiteden mezun oldu.

FECİR ALPTEKİN KİMİN KIZI?

Fecir Alptekin'in kimin kızı olduğuna ilişkin verilen bilgiler arasında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

FECİR ALPTEKİN EŞİ KİM?

Fecir Alptekin'in eşinin kim olduğuna ilişkin kamuya açık ve doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır.

FECİR ALPTEKİN'İN MESLEK HAYATI

Fecir Alptekin meslek hayatına gazetecilik alanında başladı. Cumhuriyet Gazetesi ve Yeni Binyıl gazetelerinde muhabir ve editör olarak görev yaptı. Gazeteciliğin ardından halkla ilişkiler, iletişim ve pazarlama alanlarında çalışmalarını sürdürdü.

Novartis Pharma, TÜSİAD, Türk Reklam Ajansları Derneği ve Memorial Sağlık Grubu'nda çeşitli görevlerde bulunan Alptekin, 2006 yılında Turkuvaz Medya Grubu'na geçti. Burada Kurumsal İletişim Grubu Başkanı olarak görev yaptı.

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANLIĞINA ATANMASI

Fecir Alptekin'in Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atanmasına ilişkin karar 24 Temmuz 2018 tarihinde alındı. 2018/44 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 25 Temmuz 2018 tarihli ve 30489 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı. Kararla Alptekin Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine atandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SANAT POLİTİKALARI KURULU ÜYELİĞİ

Fecir Alptekin, 11 Aralık 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeliğine atandı.

31 Mart 2025 tarihli 2025/92 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Cumhurbaşkanlığı politika kurulları yeniden oluşturuldu. 10 Nisan 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan karar kapsamında Fecir Alptekin, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri arasında yeniden yer aldı.

FECİR ALPTEKİN'İN BİLDİĞİ YABANCI DİLLER

Fecir Alptekin'in İngilizce ve İtalyanca bildiği belirtilmektedir. İtalyan Lisesi'nde eğitim alan ve Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olan Alptekin'in meslek hayatında gazetecilik, iletişim ve kurumsal iletişim alanlarında görevleri bulunuyor.

İTALYAN DEVLET NİŞANI

Fecir Alptekin'e Türkiye-İtalya ilişkilerine yönelik çalışmaları kapsamında İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani tarafından İtalyan Devlet Nişanı takdim edildi. Nişanın Alptekin'e İtalya Büyükelçiliği'nde düzenlenen törenle verildiği bilgisi yer almaktadır.