İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adı gündeme gelen Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker, kamuoyunda en çok araştırılan isimlerden biri haline geldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da dahil olduğu soruşturmada adı geçen Fatoş Pınar Türker’in mesleki kariyeri kadar özel yaşamına ilişkin bilgiler de vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Fatoş Pınar Türker kimdir? Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker kaç yaşında, nereli, evli mi? Detaylar haberimizde.

MEDYA AŞ GENEL MÜDÜRÜ FATOŞ PINAR TÜRKER KİMDİR?

Fatoş Pınar Türker, iletişim ve kurumsal yönetim alanında uzun yıllardır görev yapan profesyonel bir yöneticidir. Eğitim hayatını Türkiye’nin köklü yükseköğretim kurumlarından biri olan Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamlayan Türker, 1998 yılında Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu.

Üniversite eğitiminin ardından iş yaşamına adım atan Türker, kariyerinin ilk dönemlerinden itibaren kurumsal iletişim, itibar yönetimi, marka stratejileri ve kurumsal pazarlama alanlarında uzmanlaştı. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren önemli şirketlerde üstlendiği görevlerle dikkat çeken Türker, iletişim yönetimi alanında deneyim kazandı.

Profesyonel kariyeri boyunca bankacılık, enerji, ilaç ve kimya sektörleri başta olmak üzere birçok farklı alanda faaliyet gösteren kurumlarda yöneticilik yaptı. Nisan 2021 itibarıyla ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Medya AŞ’de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaya başladı.

FATOŞ PINAR TÜRKER KAÇ YAŞINDA?

Fatoş Pınar Türker’in doğum tarihi kamuoyuna açık resmi kaynaklarda yer almıyor. Bu nedenle yaşıyla ilgili kesin ve doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Bununla birlikte, 1998 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun olduğu dikkate alındığında, Fatoş Pınar Türker’in yaklaşık olarak 45 ila 50 yaş aralığında olduğu değerlendiriliyor.

FATOŞ PINAR TÜRKER NERELİ?

Fatoş Pınar Türker’in doğum yeri veya memleketine ilişkin kamuoyuna açık ve doğrulanmış resmi bir bilgi bulunmuyor.

FATOŞ PINAR TÜRKER EVLİ Mİ?

Fatoş Pınar Türker’in medeni durumuna ilişkin resmi ve doğrulanmış bir bilgi kamuoyuyla paylaşılmış değil. Bu nedenle evli olup olmadığı konusunda net bir açıklama bulunmuyor. Ancak Türker’in kendi ifadelerinde çocuğunun bulunduğunu dile getirdiği biliniyor.

FATOŞ PINAR KARİYERİ

Fatoş Pınar Türker, profesyonel kariyeri boyunca Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen şirketlerinde çeşitli üst düzey görevler üstlendi. Özellikle kurumsal iletişim yönetimi alanındaki çalışmalarıyla öne çıkan Türker, farklı sektörlerde önemli sorumluluklar aldı.

Görev yaptığı kurumlar arasında bankacılık, yatırım, enerji, ilaç ve kimya sektörlerinin önemli kuruluşları bulunuyor. Kariyerinde üstlendiği görevler şu şekilde sıralanıyor:

Yapı Kredi Bankası ve Yapı Kredi Yatırım

Kariyerinin çeşitli dönemlerinde Yapı Kredi Bankası ve Yapı Kredi Yatırım bünyesinde görev alan Türker, kurumsal iletişim ve marka yönetimi alanlarında çalışmalar yürüttü.

BASF Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika İletişim Müdürlüğü

Dünyanın önde gelen kimya şirketlerinden BASF’nin Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki iletişim faaliyetlerinde yöneticilik görevinde bulundu.

GlaxoSmithKline Kurumsal İletişim Direktörlüğü

Uluslararası ilaç sektörünün önemli şirketlerinden GlaxoSmithKline’da kurumsal iletişim direktörü olarak görev yaptı.

OMV Petrol Ofisi Kurumsal İletişim Direktörlüğü

Enerji sektöründe faaliyet gösteren OMV Petrol Ofisi’nde kurumsal iletişim çalışmalarını yöneten isimler arasında yer aldı.

HSBC Türkiye Kurumsal İletişim Grup Başkanlığı ve İcra Kurulu Üyeliği

Bankacılık sektöründeki kariyerinde HSBC Türkiye bünyesinde Kurumsal İletişim Grup Başkanı olarak görev yaptı. Aynı zamanda kurumun icra kurulu üyeleri arasında yer aldı.

MEDYA AŞ'DEKİ GÖREVİ

Fatoş Pınar Türker, özel sektördeki uzun kariyerinin ardından Nisan 2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Medya AŞ’de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başladı.

İletişim, kurumsal yönetim ve stratejik planlama alanlarındaki deneyimini kamu iştirakinde sürdüren Türker, Medya AŞ bünyesindeki görevine bu tarihten itibaren devam etti.