Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 4 yaşındaki Elif Mavi Avli'nin yaşamını yitirdiği trafik kazasında yeni bir gelişme yaşandı. Kaza sonrası hakkında 'konutu terk etmeme' adli kontrol kararı verilen otomobil sürücüsü Fatoş Akıl Bilgesoy, yapılan itirazın ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Peki, Fatoş Akıl Bilgesoy kimdir? Fatoş Akıl Bilgesoy neden tutuklandı? Detaylar...

GÖZ GÖRE GÖRE ÇARPTI

Kaza, 3 Eylül'de Odunpazarı ilçesine bağlı Vişnelik Mahallesi’nde meydana geldi. Fatoş Akıl Bilgesoy'un kullandığı 26 AFU 319 plakalı otomobil, annesi Merve Avli ile yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yaşındaki Elif Mavi Avli'ye çarptı.

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Elif Mavi, özel bir hastaneye kaldırıldı. Buradan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen çocuk, tedavi altına alındı.

Elif Mavi Avli, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Küçük kız, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Öte yandan kazanın meydana geldiği anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde otomobilin annesiyle birlikte karşıya geçmeye çalışan Elif Mavi'ye çarptığı görülürken, kazanın ardından Merve Avli'nin feryat ettiği anlar da kameraya yansıdı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILMIŞTI

Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Fatoş Akıl Bilgesoy, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Bilgesoy hakkında 'Taksirle ölüme sebep olmak' suçundan 'Konutu terk etmeme' adli kontrol kararı uygulanmasına hükmedildi.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ, TUTUKLANDI

Savcılık ile Avli ailesi, verilen ev hapsi kararına itirazda bulundu. İtirazda; kamera görüntüleri, trafik kazası tespit tutanağı, ölü muayene tutanağı, bilirkişi raporu ve dosyada bulunan diğer delillerin birlikte değerlendirilmesiyle adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı ve şüphelinin tutuklanması gerektiği belirtildi.

Eskişehir Asliye Ceza Mahkemesi, dosyada kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller bulunduğu ve mevcut adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının itirazını kabul etti.

Bunun üzerine Fatoş Akıl Bilgesoy hakkında verilen ev hapsi kararı kaldırıldı ve tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Bilgesoy, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye getirildi.

Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan ve yeniden ifadesi alınan Fatoş Akıl Bilgesoy, bu kez tutuklandı. Bilgesoy, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

KIZLARINI MEZARLIKTA ZİYARET ETTİLER

Merve ve Fatih Avli çifti, hayatını kaybeden kızları Elif Mavi Avli'nin mezarını ziyaret etti. Kızlarının mezarına sarılarak gözyaşı döken çift, yalnızca adaletin yerini bulmasını istediklerini ifade etti.