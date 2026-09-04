Fatma Zehra Önen kimdir? AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Emin Önen'in kızı Fatma Zehra Önen kaç yaşında, neden vefat etti?

Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Emin Önen'in kızı Fatma Zehra Önen'in vefat haberi gündeme gelirken, genç ismin yaşamı ve ölüm nedeni araştırılmaya başlandı. 23 yaşındaki Fatma Zehra Önen, geçen yıl geçirdiği operasyonun ardından rahatsızlanarak İstanbul'da hastanede tedavi altına alındı. Bir süredir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Önen, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Peki, Fatma Zehra Önen kimdir? Fatma Zehra Önen kaç yaşında, neden vefat etti? İşte Fatma Zehra Önen hakkında merak edilenler...

FATMA ZEHRA ÖNEN KİMDİR?

Fatma Zehra Önen, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in 23 yaşındaki kızıdır. Galatasaray Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Önen, genç yaşta hayatını kaybetmesiyle gündeme geldi.

FATMA ZEHRA ÖNEN VEFAT MI ETTİ?

Evet. Fatma Zehra Önen, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Geçen yıl geçirdiği operasyonun ardından rahatsızlanan Önen, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Yoğun bakımda takip edilen 23 yaşındaki Fatma Zehra Önen, yaşam mücadelesini kaybetti.

FATMA ZEHRA ÖNEN NEDEN VEFAT ETTİ?

Fatma Zehra Önen, geçen yıl geçirdiği operasyonun ardından yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. İstanbul'da tedavisi devam eden ve son olarak yoğun bakımda takip edilen Önen, hayatını kaybetti.