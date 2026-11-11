Fon soruşturması kapsamında yeniden gözaltına alınan Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik, bu kez Londra'daki bir otelde kaydedildiği belirtilen görüntülerle gündeme geldi. Görüntülerde Çevik'in kızı Fatma Zehra Çevik ve arkadaşlarının da yer aldığı ifade edildi. Gelişmenin ardından Fatma Zehra Çevik'in kim olduğu, ne iş yaptığı, kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Fatma Zehra Çevik kimdir, ne iş yapıyor? Enver Çevik’in kızı Fatma Zehra Çevik kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

ENVER ÇEVİK’İN KIZI FATMA ZEHRA ÇEVİK KİMDİR?

Fatma Zehra Çevik, Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik'in kızı olarak gündeme geldi. Londra'daki bir otelde kaydedildiği belirtilen ve kamuoyuyla paylaşılan görüntülerde Çevik'in kızı ile arkadaşlarının da bulunduğu aktarıldı.

Fatma Zehra Çevik'in eğitim hayatı, mesleki geçmişi ve özel yaşamına ilişkin doğrulanmış, kamuya açık biyografik bilgi bulunmuyor. Bu nedenle kendisi hakkında söz konusu görüntülerde yer alması dışında kesin bir kişisel bilgi paylaşmak mümkün değil.

FATMA ZEHRA ÇEVİK NE İŞ YAPIYOR?

Fatma Zehra Çevik'in hangi mesleği yaptığına veya herhangi bir şirkette görev alıp almadığına ilişkin kamuya açıklanmış doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

FATMA ZEHRA ÇEVİK KAÇ YAŞINDA?

Fatma Zehra Çevik'in doğum tarihi kamuya açık kaynaklarda yer almıyor.

FATMA ZEHRA ÇEVİK NERELİ?

Fatma Zehra Çevik'in nereli olduğuna ilişkin de kamuoyuyla paylaşılmış doğrulanmış bir biyografik bilgi bulunmuyor.

FATMA ZEHRA ÇEVİK NEDEN GÜNDEME GELDİ?

Fatma Zehra Çevik, babası Enver Çevik'in dahil olduğu fon soruşturması ve Londra'daki bir otelde kaydedildiği belirtilen görüntüler nedeniyle gündeme geldi. Paylaşılan görüntülerde Enver Çevik'in kızı ve arkadaşlarının yer aldığı, grubun pahalı cep telefonlarıyla maç yaptığı ve oteldeki çantaların çalışanların önüne atıldığı görüldü.

ENVER ÇEVİK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik'in de adı gündeme geldi.

Daha önce savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılan ve mal varlığına tedbir konulan Çevik, soruşturmanın devamında yeniden gözaltına alındı.