Fatma Soydaş gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Son dakika... Fatma Soydaş kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş hakkında alınan gözaltı kararı gündemin en çok konuşulan gelişmeleri arasında yer aldı. Sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesiyle birlikte kamuoyunun dikkati Soydaş'a çevrilirken, "Fatma Soydaş gözaltına mı alındı?", "Neden gözaltına alındı?", "Fatma Soydaş kimdir, kaç yaşında ve nereli?" soruları yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. İşte son dakika gelişmeleri ve Fatma Soydaş'ın hayatına ilişkin merak edilen bilgiler...

FATMA SOYDAŞ GÖZALTINA MI ALINDI?

Evet. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın talimatı doğrultusunda Soydaş, İstanbul'da polis ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebi üzerine sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildiği belirtildi.

FATMA SOYDAŞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Fatma Soydaş hakkında, TikTok ve Instagram başta olmak üzere sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımların "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçunu oluşturduğu gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltı kararı alınırken, özellikle dini semboller ve başörtüsüyle yaptığı içeriklerin kamuoyunda yoğun tepki topladığı ifade edildi.

FATMA SOYDAŞ'IN AYLIK KAZANCI NE KADAR?

Fatma Soydaş, katıldığı bir yayında sosyal medya üzerinden sunduğu ücretli abonelik sistemi sayesinde aylık yaklaşık 1 milyon 200 bin TL gelir elde ettiğini açıkladı. Soydaş, platform komisyonları ve diğer giderler düşüldükten sonra yaklaşık 600 bin TL net kazanç elde ettiğini belirterek, "Çok iyi para." ifadelerini kullandı.

FATMA SOYDAŞ KİMDİR?

Fatma Soydaş, sosyal medya platformlarında ürettiği içeriklerle tanınan bir sosyal medya fenomenidir. Özellikle TikTok ve Instagram'daki paylaşımlarıyla gündeme gelen Soydaş, Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Said Hatipoğlu ile çektiği videolarla da dikkat çekti. Son dönemde ücretli abonelik sistemi üzerinden paylaştığı içerikler ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle kamuoyunda tartışmaların odağında yer alan Soydaş hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonrası gözaltı kararı uygulanmıştır.