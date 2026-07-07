Fatma Gülham Abushanab kimdir, Fatma Gülham Abushanab kaç yaşında, annesi kim?

Kamuoyunun dikkatini çeken isimlerden biri olan Fatma Gülham Abushanab, son günlerde internet kullanıcılarının en çok araştırdığı kişiler arasında yer alıyor. "Fatma Gülham Abushanab kimdir, kaç yaşında, annesi kim?" sorularına yanıt arayan kullanıcılar, biyografisi ve özel hayatına ilişkin detayları merak ediyor. İşte Fatma Gülham Abushanab hakkında öne çıkan bilgiler ve kamuoyuna yansıyan ayrıntılar.

FATMA GÜLHAM ABUSHANAB KİMDİR?

Fatma Gülham Abushanab, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası zirveler ve resmi görüşmelerde görev yapan İngilizce tercümanları arasında yer almaktadır. Diplomatik temaslarda üstlendiği görevlerle dikkat çeken Abushanab, akademik geçmişi ve uluslararası deneyimiyle öne çıkan isimlerden biridir.

FATMA GÜLHAM ABUSHANAB KAÇ YAŞINDA?

Fatma Gülham Abushanab'ın 1990'lı yıllarda ABD'nin Washington D.C. kentinde dünyaya geldiği bilinmektedir. Doğum yılına ilişkin kamuoyuna açıklanmış net bir bilgi bulunmasa da 1990'lı yıllarda doğduğu ifade edilmektedir.

FATMA GÜLHAM ABUSHANAB'IN ANNESİ KİM?

Fatma Gülham Abushanab'ın annesi, eski milletvekili ve Türkiye'nin eski Washington Büyükelçisi Merve Kavakcı'dır. Annesinin diplomasi ve siyaset alanındaki kariyerini yakından takip eden Abushanab, eğitimini uluslararası ilişkiler alanında tamamlayarak farklı kurumlarda görev aldı.

EĞİTİM HAYATI VE KARİYERİ

Fatma Gülham Abushanab, lisans eğitimini ABD'deki George Mason Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı. Ardından Georgetown Üniversitesi'nde Müslüman-Hristiyan İlişkileri / Liberal Studies alanında yüksek lisans yaptı.

Akademik eğitimi sırasında Becket Fund for Religious Liberty ve Woodrow Wilson Center gibi düşünce kuruluşlarında araştırma asistanı olarak görev alan Abushanab, uluslararası ilişkiler ve dinler arası diyalog konularında çalışmalar yürüttü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TERCÜMANI OLARAK GÖREV YAPIYOR

Fatma Gülham Abushanab, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yabancı devlet liderleriyle gerçekleştirdiği resmi görüşmeler, uluslararası zirveler ve diplomatik temaslarda İngilizce tercüman olarak görev yapmaktadır. Özellikle uluslararası organizasyonlarda üstlendiği rol nedeniyle son dönemde kamuoyunun yakından takip ettiği isimler arasında yer almaktadır.