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2017 yılında Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan diplomatik kriz, anayasa referandumu öncesinde Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla yapılmak istenen siyasi toplantılar nedeniyle ortaya çıktı. Krizin önemli başlıklarından biri de dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Hollanda'da ülkeden çıkarılması oldu. Peki, Fatma Betül Sayan Kaya Hollanda'da neden sınır dışı edildi? Detaylar...

FATMA BETÜL SAYAN KAYA HOLLANDA'DA NEDEN SINIR DIŞI EDİLDİ?

2017 Hollanda-Türkiye diplomatik krizi, Türkiye Hükûmeti yetkililerinin sonraki ay gerçekleştirilecek anayasa referandumuna yönelik "evet" oyu toplamak amacıyla Hollanda'daki Türklerle toplantı yapmak istemesiyle başladı. Hollanda Hükûmeti yetkilileri ise yabancı ülke temsilcilerinin kendi ülkelerinde siyasi kampanya yürütmesinden rahatsızlık duydu.

Türkiye Hükûmeti'nin referandum kampanyası konusunda Hollanda'nın itirazlarına rağmen ısrarın sürmesi üzerine Hollanda, 11 Mart 2017'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun önce planlanan toplantısını, ardından da uçuş iznini iptal etti.

Aynı gün Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da propaganda amacıyla Hollanda'ya geldi. Kaya, Hollanda'da persona non grata ilan edilerek ülkeden sınır dışı edildi.

REFERANDUM KAMPANYASI NEDENİYLE GERİLİM YAŞANDI

Türkiye Hükûmeti yetkililerinin 2017 Türkiye anayasa değişikliği referandumu öncesinde Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla "evet" kampanyası kapsamında toplantılar yapmak istemesi, Almanya ve Hollanda tarafından iptal edilen programlara neden oldu.

Mevlüt Çavuşoğlu'nun Hollanda'ya gerçekleştirmeyi planladığı ziyaret öncesinde Hollanda Hükûmeti tarafından uçuş izninin iptal edilmesinin ardından Fatma Betül Sayan Kaya karayoluyla Rotterdam'a gitme kararı aldı.

Kaya'nın açıklamasının ardından polis, Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu Rezidansı önündeki yolu trafiğe kapattı.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA PERSONA NON GRATA İLAN EDİLDİ

Fatma Betül Sayan Kaya'nın Hollanda'daki programı sırasında yaşanan gelişmelerin ardından Kaya, persona non grata ilan edilerek ülkeden sınır dışı edildi.

Wikipedia'da yer alan 2017 Hollanda-Türkiye diplomatik krizi kronolojisine göre olay, iki ülke arasında zaten devam eden siyasi gerginliğin daha da derinleşmesine neden oldu.

TÜRKİYE VE HOLLANDA ARASINDAKİ KRİZ DERİNLEŞTİ

Kaya'nın Hollanda'dan sınır dışı edilmesinin ardından Türkiye ile Hollanda arasındaki kriz daha da büyüdü.

Türkiye tarafında Hollanda'nın Ankara ve İstanbul konsolosluklarının giriş ve çıkışlarının güvenlik gerekçesiyle kapatıldığı duyuruldu. Ayrıca izinli olarak Türkiye dışında bulunan Hollanda Büyükelçisinin bir müddet görevine dönmemesi istendi.

Dönemin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Hollanda yönetimine yönelik "faşist" ve "Nazi kalıntısı" suçlamalarını yöneltti.

ROTTERDAM'DA PROTESTOLAR YAŞANDI

Krizin ardından Rotterdam'da olayları protesto etmek amacıyla Türk vatandaşları toplandı. Wikipedia'da yer alan bilgilere göre Türk medyası, Rotterdam'daki protestolara Hollanda polisinin müdahalesi sırasında 7 kişinin yaralandığını ve 12 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

KRİZE TÜRKİYE'DEN TEPKİ GELDİ

Fatma Betül Sayan Kaya ve beraberindeki ekibin büyükelçiliğe alınmaması üzerine Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından Hollanda Hükûmeti'ne diplomatik nota verildi. Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı da Bakanlığa çağrıldı.

Ayrıca izinli olarak Türkiye dışında bulunan Hollanda Büyükelçisinin bir müddet görevine dönmemesi gerektiği bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Başbakanı Binali Yıldırım da Hollanda'ya misliyle karşılık verileceğini söyledi.

AZERBAYCAN VE İNGİLTERE'DEN AÇIKLAMA

Krize ilişkin başka ülkelerden de açıklamalar geldi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hikmet Hacıyev, Hollanda'nın Türkiye bakanlarına yönelik eylemlerinin diplomasi etiğine uymadığını belirtti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ise Hollanda'daki diplomatik krize ilişkin açıklamasında yaşananları "son derece üzücü" olarak değerlendirdi ve Türkiye ile Hollanda'nın NATO ülkeleri olduğunu söyledi.

Kaynak: Wikipedia – 2017 Hollanda-Türkiye diplomatik krizi